Тони Пизапиа — стареющий эстрадный певец и волокита. Он поёт приличной публике и часто заканчивает свои концерты с девушками моложе него. Однажды его поймали на этом, после чего всё начинает рушиться. Единственное, что остаётся — страсть к приготовлению рыбы, которую он приобрёл сидя в тюрьме много лет назад. Антонио Пизапиа празднует свой день рождения в один день с Тони, только он на десять лет моложе. Он футболист на вершине своей карьеры с несколькими годами в запасе. Он планирует своё будущее и, благодаря обещанию своего президента, считает, что его гарантировано возьмут тренером. Преждевременная травма и конец всем мечтаниям.

Развернуть