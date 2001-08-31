Тони Пизапиа — стареющий эстрадный певец и волокита. Он поёт приличной публике и часто заканчивает свои концерты с девушками моложе него. Однажды его поймали на этом, после чего всё начинает рушиться. Единственное, что остаётся — страсть к приготовлению рыбы, которую он приобрёл сидя в тюрьме много лет назад. Антонио Пизапиа празднует свой день рождения в один день с Тони, только он на десять лет моложе. Он футболист на вершине своей карьеры с несколькими годами в запасе. Он планирует своё будущее и, благодаря обещанию своего президента, считает, что его гарантировано возьмут тренером. Преждевременная травма и конец всем мечтаниям.
СтранаИталия
Продолжительность1 час 40 минут
Год выпуска2001
Премьера в мире31 августа 2001
Дата выхода
31 августа 2001
Италия
19 июля 2018
Словакия
1 февраля 2012
Франция
Сборы в мире$317 231
ПроизводствоIndigo Film, Key Films, Tele+
Другие названия
L'uomo in più, One Man Up, A felesleges ember, L'homme en plus, O jednego więcej, Přebytečný člověk, Prebytočný človek, Un hombre de más, Παραπάνω από άντρας, Лишний человек, もうひとりの男