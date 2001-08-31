Оповещения от Киноафиши
7.1 Рейтинг IMDb: 7.1
Лишний человек

Лишний человек

L'uomo in più 18+
О фильме

Тони Пизапиа — стареющий эстрадный певец и волокита. Он поёт приличной публике и часто заканчивает свои концерты с девушками моложе него. Однажды его поймали на этом, после чего всё начинает рушиться. Единственное, что остаётся — страсть к приготовлению рыбы, которую он приобрёл сидя в тюрьме много лет назад. Антонио Пизапиа празднует свой день рождения в один день с Тони, только он на десять лет моложе. Он футболист на вершине своей карьеры с несколькими годами в запасе. Он планирует своё будущее и, благодаря обещанию своего президента, считает, что его гарантировано возьмут тренером. Преждевременная травма и конец всем мечтаниям.
Страна Италия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 31 августа 2001
Дата выхода
31 августа 2001 Италия
19 июля 2018 Словакия
1 февраля 2012 Франция
Сборы в мире $317 231
Производство Indigo Film, Key Films, Tele+
Другие названия
L'uomo in più, One Man Up, A felesleges ember, L'homme en plus, O jednego więcej, Přebytečný člověk, Prebytočný človek, Un hombre de más, Παραπάνω από άντρας, Лишний человек, もうひとりの男
Режиссер
Паоло Соррентино
Паоло Соррентино
В ролях
Тони Сервилло
Тони Сервилло
Андреа Ренци
Антонино Брускетта
Антонино Брускетта
Анджела Гудвин
Нелло Маския
Нелло Маския
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.1
10 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
