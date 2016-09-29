Последние вещи, 2016

Три истории из жизни клиентов и работников туринского ломбарда, этой последней остановке на пути в нищету. Сандра, молодой транс с большими финансовыми проблемами, пришла в ломбард закладывать шубу, подарок бывшего бойфренда и без памяти влюбилась в нового сотрудника Стефано. Молодой идеалист Стефано считал, что нашел работу мечту, но страдания и унижения, с которыми приходится сталкиваться каждый день, заставляет его изменить свое отношение к жизни. Хозяин ломбарда, помимо легальной деятельности, занимается скупкой краденого. В этом ему вынужден помогать пенсионер Микеле, имевший неосторожность одолжить у криминального родственника крупную сумму.