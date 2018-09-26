«Лоро»: Рецензия Киноафиши

Кому в Италии жить хорошо

В рамках фестиваля «Послание к человеку» состоялась российская премьера фильма «Лоро» о бывшем итальянском премьер-министре Сильвио Берлускони. Картину лично представил один из главных итальянских режиссёров современности Паоло Соррентино, получивший в 2014 «Оскар» за фильм «Великая красота» и известный широкому зрителю благодаря сериалу «Молодой Папа». Сам постановщик говорит, что его замыслом было не столько рассказать историю о скандальном политике, сколько нарисовать портрет современной Италии. Почему этот рисунок получился не самым обаятельным, рассказываем в нашей рецензии.

Кадр из фильма «Лоро»

Все итальянские девушки считают его сексуальным и загадочным. Для общественности он — самый скандальный премьер-министр за всю историю. Его жена всё ещё хранит в памяти тот образ из прошлого, который так изменился со временем. Богатенький плейбой Серджио готов пойти на всё, чтобы подобраться к нему поближе. Ради этого он даже соберёт самых красивых и пышущих молодостью девушек со всей Италии на роскошной вилле с бассейном, чтобы закатить такую вечеринку, в сравнении с которой Джей Гэтсби устраивал всего лишь детские утренники. Всё потому, что он — Сильвио Берлускони, и вы никогда не узнаете, что из увиденного на экране было правдой, а что — вымыслом.

Кадр из фильма «Лоро»

Паоло Соррентино не отказывает себе в возможности покритиковать современное итальянское общество. Он выставляет на показ все его изъяны, как и в «Великой красоте», не стесняясь продолжительных сцен праздного веселья, во время которого балом правят разврат, наркотики, гедонизм и напускная роскошь. Человеческие пороки — одна из важнейших тем для исследования в творчестве постановщика, и в этот раз он изучает её от лица реальной фигуры Берлускони. Он симпатизирует своему герою, можно даже сказать, относится к нему с сочувствием, но тем не менее он приравнивает его к тому самому обществу, которое выставляет не в самом выгодном свете. Его Берлускони неспешно размышляет о жизни, он словно медитирует над происходящим вокруг, попутно пытаясь вернуть расположение жены. А ещё он очень много поёт, и в какой-то момент может возникнуть вопрос, а не мюзикл ли перед нами?

Кадр из фильма «Лоро»

Сам фильм, как и его герой, полон противоречий. В один момент Сильвио Берлускони со всей трогательностью, на которую он способен, будоражит память супруги об их первых встречах, а в другой пытается поцеловать молодую девицу, которая в ответ говорит, что от него пахнет стариком. Соррентино не скупится на радикальные контрасты, тем самым рисуя живой, многоликий портрет Италии, где старое смешивается с новым, прошлое с будущим, а иллюзия с реальностью. Порой кажется, что «Лоро» — это и вовсе новое реалити-шоу, в особенности это касается политической стороны картины. Паоло не упускает возможности саркастически посмеяться над политиками, как он делал это с представителями церкви в «Молодом Папе».

Кадр из фильма «Лоро»

Каждый фильм Паоло Соррентино можно приравнять к ценному музейному экспонату, пройти мимо которого сложно. Операторская работы Луки Бигацци, тщательно подобранные музыкальные композиции, сражающие своей красотой итальянские женщины и величественные виды — всё это можно найти и в «Лоро». Вот только взгляд от нового творения итальянского режиссёра отвести куда проще, чем от его предыдущих полотен (даже несмотря на завораживающую сцену с парящими в воздухе таблетками), и на их фоне оно выглядит таким же искусственным, как парик и грим Тони Сервилло в образе Сильвио Берлускони. Хотя, возможно, в этом и состояла задумка режиссёра — показать тот мир, в котором такие важные вещи как любовь, осознанность и преданность рассыпаются на части, в то время, как деньги, власть и связи создают иллюзию того, что им подвластно всё.

Олеся Трошина

Расписание и покупка билетов на фильм «Лоро»

В российском прокате с 25 октября 2018 года