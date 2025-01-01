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Light of the World
Напомним о выходе в прокат
анимация
Страна
США
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2025
Бюджет
$20 000 000
Производство
The Salvation Poem Project
Другие названия
Light of the World
Режиссер
Tom Bancroft
John J. Schafer
В ролях
Дэвид Кэй
Adam Kozlick
Все актеры и съемочная группа
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