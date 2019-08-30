Moose, 2018

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о выходе в прокат О фильме Жизнь суперзвезды рушится, когда его начинает преследовать безумный фанат. Развернуть 4.2 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 4.1 Год выпуска 2018 Премьера онлайн 6 сентября 2019 Премьера в мире 30 августа 2019 Режиссер Фред Дерст В ролях Джон Траволта Девон Сава Ана Голджа Все актеры и съемочная группа 1 постер

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