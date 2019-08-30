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Moose
Moose
Moose, 2018
2018 / США
4.2
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 4.1
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Жанр:
триллер
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О фильме
Жизнь суперзвезды рушится, когда его начинает преследовать безумный фанат.
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4.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 4.1
Год выпуска
2018
Премьера онлайн
6 сентября 2019
Премьера в мире
30 августа 2019
Режиссер
Фред Дерст
В ролях
Джон Траволта
Девон Сава
Ана Голджа
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
Джон Траволта и Фред Дерст приступили к съемкам триллера «Moose»
Лидер группы Limp Bizkit Фред Дерст приступил к съемкам своего нового режиссерского проекта «Moose». Работа над триллером пройдет в штате Алабама. В «Moose» Джон Траволта
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7 марта 2018 14:32
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