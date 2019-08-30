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Moose
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Moose

Moose, 2018

2018 / США
4.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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О фильме

Жизнь суперзвезды рушится, когда его начинает преследовать безумный фанат.

4.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 6 сентября 2019
Премьера в мире 30 августа 2019
Режиссер
Фред Дерст
Фред Дерст
В ролях
Джон Траволта
Джон Траволта
Девон Сава
Девон Сава
Ана Голджа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Moose 1 постер
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Джон Траволта и Фред Дерст приступили к съемкам триллера «Moose» Лидер группы Limp Bizkit Фред Дерст приступил к съемкам своего нового режиссерского проекта «Moose». Работа над триллером пройдет в штате Алабама. В «Moose» Джон Траволта
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7 марта 2018 14:32
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