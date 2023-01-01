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Фанат
Киноафиша Фильмы Фанат Награды и номинации фильма Фанат
The Fanatic Фанат 2019 / США
4.2 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 4.1
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Награды и номинации фильма Фанат

Вся информация о фильме
Золотая малина 2020 Золотая малина 2020
Худшая мужская роль
Победитель
Худший фильм
Номинант
Худшая режиссура
Номинант
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
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