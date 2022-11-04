Кунг Фьюри 2, 2023

Продолжение культовой короткометражной ленты «Кунг Фьюри» 2015 года от шведского режиссера Дэвида Сандберга, премьера которой прошла на Каннском фестивале и собрала более сорока миллионов просмотров на YouTube. Комедийная картина является данью уважения боевым искусствам в кино 1980-х и полицейским фильмам, которые в свое время стали настоящей сенсацией.

Действие полнометражной ленты «Кунг Фьюри 2» переносит зрителя в 1985 год в Майами. Город находится в полной безопасности благодаря бдительному оку справедливости героя Кунг Фьюри, грандиозного полицейского всех времен. Его громовые полицейские – лучшие бойцы, которых можно встретить на планете. Они собраны со всех страниц мировой истории для того, чтобы победить кровожадного кунг-фюрера Адольфа Гитлера. Только могущественной команде громовержцев под силу разрушить опасные и разрушительные планы известного злодея.

Однако во время очередного противостояния со своим врагом группировку настигает несчастье: один из громовержцев погибает. После того, как трагическая смерть приводит к внезапному распаду группы, таинственный неизвестный человек появляется из ниоткуда и начинает помогать фюреру в поисках совершенного оружия всех времен и народов. Теперь весь мир в огромной опасности, а команда бесстрашных полицейских переживает мрачные времени. Кунг Фьюри предстоит путешествовать сквозь пространство и время ради спасения своих друзей в этот тяжелый час. Герою необходимо защитить авторитетную Академию кунг-фу в Майами и уничтожить зло раз и навсегда.