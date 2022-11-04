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Кунг Фьюри 2
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Kung Fury 2

Кунг Фьюри 2, 2023

2023 / США / Швеция
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Продолжение культовой короткометражной ленты «Кунг Фьюри» 2015 года от шведского режиссера Дэвида Сандберга, премьера которой прошла на Каннском фестивале и собрала более сорока миллионов просмотров на YouTube. Комедийная картина является данью уважения боевым искусствам в кино 1980-х и полицейским фильмам, которые в свое время стали настоящей сенсацией.

Действие полнометражной ленты «Кунг Фьюри 2» переносит зрителя в 1985 год в Майами. Город находится в полной безопасности благодаря бдительному оку справедливости героя Кунг Фьюри, грандиозного полицейского всех времен. Его громовые полицейские – лучшие бойцы, которых можно встретить на планете. Они собраны со всех страниц мировой истории для того, чтобы победить кровожадного кунг-фюрера Адольфа Гитлера. Только могущественной команде громовержцев под силу разрушить опасные и разрушительные планы известного злодея.

Однако во время очередного противостояния со своим врагом группировку настигает несчастье: один из громовержцев погибает. После того, как трагическая смерть приводит к внезапному распаду группы, таинственный неизвестный человек появляется из ниоткуда и начинает помогать фюреру в поисках совершенного оружия всех времен и народов. Теперь весь мир в огромной опасности, а команда бесстрашных полицейских переживает мрачные времени. Кунг Фьюри предстоит путешествовать сквозь пространство и время ради спасения своих друзей в этот тяжелый час. Герою необходимо защитить авторитетную Академию кунг-фу в Майами и уничтожить зло раз и навсегда.

«Кунг Фьюри 2» стал сиквелом короткометражной работы «Кунг Фьюри», которая получила номинацию на Каннском кинофестивале в 2015 году.

Режиссером фильма является Дэвид Сандберг. Он также исполнил роль Кунг Фьюри.

Вскоре после выпуска короткометражной картины Сандберг начал разрабатывать полнометражную версию вместе с Сетом Грэм-Смитом и Дэвидом Катценбергом.

Съемки начались в июле 2019 года в Германии и Болгарии и завершились 25 сентября того же года.

Продюсеры фильма подали в суд на Creasun Entertainment. Компания приняла участие в производстве «Кунг Фьюри 2» в качестве основного спонсора, согласившись вложить деньги в фильм. Однако 10 миллионов долларов из этих денег якобы так и не были получены, что задержало постпродакшн. Иск, в котором говорится о нарушении контракта и мошенничестве, был подан в сентябре 2020 года в Верховный суд Лос-Анджелеса.

«Кунг Фьюри 2» собрал впечатляющий актерский состав. В фильме снялись Александра Шипп («С любовью, Саймон»), Майкл Фассбендер («Стив Джобс») и Арнольд Шварценеггер.

Роль Рей изначально должна была сыграть Эйса Гонсалес, однако из-за плотного графика актриса выбыла из проекта, и ее место заняла Александра Шипп.

Майкл Фассбендер и Александра Шипп ранее снимались вместе в фильмах «Люди Икс: Апокалипсис» (2016) и «Люди Икс: Темный Феникс» (2019), где Фассбендер сыграл Магнето, а Шипп – героиню Шторм.

В одном из интервью режиссер рассказал, что Фассбендер сам захотел с ним встретиться и обсудить его участие в проекте. Также Сандберг добавил, что Арнольд Шварценеггер являлся его источником вдохновения во время работы над короткометражкой. Позже его менеджер сказал, что дружит с адвокатом Арнольда, и, как выяснилось, актеру очень понравилась работа режиссера, и он заинтересован в съемках.

Майами, 1985 год. Город уже не один год пребывает под бдительным оком правосудия в лице суперкопа Кунг Фьюри и его Громовержцев — объединенной команды лучших полицейских, которых только видел свет, собранных со всех страниц истории человечества. Их силы вместе взятые являются единственным, что еще может остановить злодея Кунг Фюрера, известного в кругах, не сказать, что очень узких, как Адольф Гитлер. Однако в ходе очередной схватки с Фюрером команду настигает трагедия: гибнет один из Громовержцев, чего оказывается достаточно, чтобы вся группировка распалась. И именно в эти тяжелые времена, как назло, из мрака ночи выходит таинственный злодей, который хочет помочь злобному Адольфу найти самое мощное оружие всех времен и народов. Чтобы спасти друзей в этот мрачный час и защитить Академию Кунг-Фу близкого сердцу Майами, Кунг Фьюри придется пуститься в путешествие сквозь пространство и время и остановить мировое зло раз и навсегда.

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Год выпуска 2023
Премьера онлайн 4 ноября 2022
Премьера в мире 4 ноября 2022
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Дэвид Сандберг
В ролях
Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер
Дэвид Хассельхофф
Дэвид Хассельхофф
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Александра Шипп
Александра Шипп
Джорма Такконе
Все актеры и съемочная группа
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