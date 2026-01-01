Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять»
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Фильмография
Макс Краус
Max Kraus
Киноафиша
Персоны
Макс Краус
Макс Краус
Max Kraus
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Герой триллеров
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
6.7
Властелины Вселенной
(2026)
Билеты
4.7
Air Force One Down
(2024)
0.0
Кунг Фьюри 2
Фильмография Макс Краус
Оружейные бароны
Lords of War
криминал, триллер
2027, США
6.7
Властелины Вселенной
Masters of the Universe
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2026, США
Смотреть трейлер
Билеты
4.7
Air Force One Down
Air Force One Down
боевик, триллер
2024, США
Смотреть трейлер
Кунг Фьюри 2
Kung Fury 2
боевик, комедия, фантастика
, США / Швеция
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