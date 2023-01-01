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Голый пистолет
Голый пистолет, 1988: актеры и роли
The Naked Gun: From the Files of Police Squad!
Голый пистолет
1988 / США
7.7
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Голый пистолет, 1988: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Цукер
David Zucker
В ролях
Лесли Нильсен
Leslie Nielsen
Присцилла Пресли
Priscilla Presley
Рикардо Монтальбан
Ricardo Montalbán
Джордж Кеннеди
George Kennedy
О. Джей Симпсон
O. J. Simpson
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Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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