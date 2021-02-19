Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мармадюк" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Голый пистолет Голый пистолет
Киноафиша Фильмы Голый пистолет Отзывы о фильме «Голый пистолет»
The Naked Gun: From the Files of Police Squad! Голый пистолет 1988 / США
7.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Голый пистолет»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
User 19 февраля 2021, 21:10
Оценка
Комедия своего времени. Актерский состав подбран спецально для комедии. Как лучших в боевиках про полицеский, коп, который не знает слово стоп. Начинает разбирать дело связаное с наокотиками. Конечно ему это удаеться свеобразном образом. Ведь случайно подскользнуться на баноновой кожуре и раскрыть дело, дано не каждому. Но Лесли Нильсону, удаеться оставаться в своей комедийной манери.
19 февраля 2021, 21:10 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 9 комментариев
Стоп-слово
Стоп-слово 4 комментария
Развод
Развод 2 комментария
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2 4 комментария
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Уикенд с батей
2023, США, комедия
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Kinoafisha.info App