Папаши, 2020

В центре сюжета трое друзей, недовольные романтическими отношениями своих единственных дочерей. Артуро – известный консервативный адвокат, который вместе со своей женой Изабеллой воспитывает дочь Валентину. Девушка должна была выйти замуж за хорошего парня Карло, однако накануне бракосочетания бросила его ради девушки. Серджио – отец Сары, которая обручилась с бабником намного старше ее. Отец девушки одержим гневом и не может справиться с нарастающей ревностью и злостью. И наконец Антонио – полицейский, женатый на Паоле, отец Марты, подающей надежды на музыкальную карьеру. Однако дочь и этого героя выбирает себе неподходящую партию: она влюбляется в известного рэпера, чьи песни о наркотиках и сексе приводят строгого родителя в ужас.

Теперь трех героев объединяет не только безграничная любовь к своим детям, но и яростная враждебность к новому объекту влюбленности каждой из дочерей. Отчаявшись, мужчины решают помочь друг другу, чтобы как можно скорее избавиться от трех нежелательных спутников жизни своих девочек. Так, Антонио пытается подставить рэпера с помощью наркотиков, Серджио же намерен нанять эскортницу для мужчины дочери, чтобы заснять его в неловкий момент, а Артуро инсценирует кражу, после которой можно обвинить невиновную девушку. Герои уверены, что эта война пойдет лишь на благо их семьям, а их действия обусловлены любовью и заботой. Однако проблема оказывается не в дочерях, а в самих отцах, которые только причиняют вред близким людям. Поступая подобным образом, они не только делают больно молодым влюбленным, но и рискуют разрушить собственный брак, испытывая терпение своих жен.