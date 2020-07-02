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È per il tuo bene

Папаши, 2020

2020 / Италия
5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Итальянская комедия о сверхзаботливых отцах
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Причины посмотреть Факты О фильме

В центре сюжета трое друзей, недовольные романтическими отношениями своих единственных дочерей. Артуро – известный консервативный адвокат, который вместе со своей женой Изабеллой воспитывает дочь Валентину. Девушка должна была выйти замуж за хорошего парня Карло, однако накануне бракосочетания бросила его ради девушки. Серджио – отец Сары, которая обручилась с бабником намного старше ее. Отец девушки одержим гневом и не может справиться с нарастающей ревностью и злостью. И наконец Антонио – полицейский, женатый на Паоле, отец Марты, подающей надежды на музыкальную карьеру. Однако дочь и этого героя выбирает себе неподходящую партию: она влюбляется в известного рэпера, чьи песни о наркотиках и сексе приводят строгого родителя в ужас.

Теперь трех героев объединяет не только безграничная любовь к своим детям, но и яростная враждебность к новому объекту влюбленности каждой из дочерей. Отчаявшись, мужчины решают помочь друг другу, чтобы как можно скорее избавиться от трех нежелательных спутников жизни своих девочек. Так, Антонио пытается подставить рэпера с помощью наркотиков, Серджио же намерен нанять эскортницу для мужчины дочери, чтобы заснять его в неловкий момент, а Артуро инсценирует кражу, после которой можно обвинить невиновную девушку. Герои уверены, что эта война пойдет лишь на благо их семьям, а их действия обусловлены любовью и заботой. Однако проблема оказывается не в дочерях, а в самих отцах, которые только причиняют вред близким людям. Поступая подобным образом, они не только делают больно молодым влюбленным, но и рискуют разрушить собственный брак, испытывая терпение своих жен.

 

Итальянский фильм «Папаши» является ремейком испанской комедии «Для вашего блага» 2017 года с Хавьером Камара, Хосе Коронадо и Роберто Аламо в главных ролях.

Оригинальное название картины È per il tuo bene, что с итальянского переводится как «для вашего блага».

Лента «Папаши» транслировалась в Италии со 2 июля 2020 года эксклюзивно на сервисе Amazon Prime Video.

Режиссером фильма выступил Роландо Равелло, сценарист популярной картины «Идеальные незнакомцы». Он также известен своими актерскими работами.

Проект «Папаши» стал четвертой режиссерской полнометражной работой Роландо Равелло. Это также четвертая картина режиссера, которая выпущена в сотрудничестве с кинокомпанией и видеосервисом Amazon Prime Video.

Так же, как и в оригинальной испанской картине, здесь задействованы известные актеры: Марко Джаллини («Идеальные незнакомцы», «Место встречи»), Винченцо Салемме («Невероятные приключения итальянцев в Америке»), Джузеппе Баттистон («Идеальные незнакомцы», «Хлеб и тюльпаны»), а также Изабелла Феррари, Валентина Лодовини и Клаудия Пандольфи.

Актер Марко Джаллини уже снимался в фильме Роландо Равелло. Он сыграл роль Серджио в фильме «Все против всех», в дебютном режиссерском проекте Равелло.

В первоначальном варианте постера отсутствовали имена актрис, чьи фотографии были изображены в нижней части афиши. Вскоре по этому поводу начались споры в социальных сетях, после чего кинокомпании Medusa Film пришлось извиняться и объяснять, что на официальном плакате видны все имена актеров.

Трое отчаявшихся отцов видят, что их худший кошмар сбывается: они убеждены, что их дочери выбрали себе неправильных женихов. Уверенные, что действуют для их же блага, они объединяют усилия, чтобы как можно скорее избавиться от суженых своих дочек.

5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 4 февраля 2021
Премьера онлайн 2 июля 2020
Премьера в мире 2 июля 2020
Возраст 16+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Роландо Равелло
Роландо Равелло
В ролях
Марко Джаллини
Марко Джаллини
Винченцо Салемме
Винченцо Салемме
Джузеппе Баттистон
Джузеппе Баттистон
Изабелла Феррари
Изабелла Феррари
Валентина Лодовини
Валентина Лодовини
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Папаши 2 постера
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Папаши
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Наша рецензия
Счастливый отец репетирует перед своими закадычными друзьями торжественную свадебную речь и готовится вести дочь под венец. Жизнь Артуро (Марко Джаллини) необратимо меняется за пару минут, когда на ступеньках церкви Валентина (Матильда Джоли) решает не связывать себя узами брака с женихом, навязанным ей внимательным родителем, и сбегает со своей возлюбленной. Страстный роман, как полагается, был тайным, и после таких новостей Артуро ничего не остается, кроме как злиться и винить самого себя.…
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Вадим Никонов 6 февраля 2021, 18:01
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