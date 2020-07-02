Папаши, 2020

В центре сюжета трое друзей, недовольные романтическими отношениями своих единственных дочерей. Артуро – известный консервативный адвокат, который вместе со своей женой Изабеллой воспитывает дочь Валентину. Девушка должна была выйти замуж за хорошего парня Карло, однако накануне бракосочетания бросила его ради девушки. Серджио – отец Сары, которая обручилась с бабником намного старше ее. Отец девушки одержим гневом и не может справиться с нарастающей ревностью и злостью. И наконец Антонио – полицейский, женатый на Паоле, отец Марты, подающей надежды на музыкальную карьеру. Однако дочь и этого героя выбирает себе неподходящую партию: она влюбляется в известного рэпера, чьи песни о наркотиках и сексе приводят строгого родителя в ужас.
Теперь трех героев объединяет не только безграничная любовь к своим детям, но и яростная враждебность к новому объекту влюбленности каждой из дочерей. Отчаявшись, мужчины решают помочь друг другу, чтобы как можно скорее избавиться от трех нежелательных спутников жизни своих девочек. Так, Антонио пытается подставить рэпера с помощью наркотиков, Серджио же намерен нанять эскортницу для мужчины дочери, чтобы заснять его в неловкий момент, а Артуро инсценирует кражу, после которой можно обвинить невиновную девушку. Герои уверены, что эта война пойдет лишь на благо их семьям, а их действия обусловлены любовью и заботой. Однако проблема оказывается не в дочерях, а в самих отцах, которые только причиняют вред близким людям. Поступая подобным образом, они не только делают больно молодым влюбленным, но и рискуют разрушить собственный брак, испытывая терпение своих жен.
Итальянский фильм «Папаши» является ремейком испанской комедии «Для вашего блага» 2017 года с Хавьером Камара, Хосе Коронадо и Роберто Аламо в главных ролях.
Оригинальное название картины È per il tuo bene, что с итальянского переводится как «для вашего блага».
Лента «Папаши» транслировалась в Италии со 2 июля 2020 года эксклюзивно на сервисе Amazon Prime Video.
Режиссером фильма выступил Роландо Равелло, сценарист популярной картины «Идеальные незнакомцы». Он также известен своими актерскими работами.
Проект «Папаши» стал четвертой режиссерской полнометражной работой Роландо Равелло. Это также четвертая картина режиссера, которая выпущена в сотрудничестве с кинокомпанией и видеосервисом Amazon Prime Video.
Так же, как и в оригинальной испанской картине, здесь задействованы известные актеры: Марко Джаллини («Идеальные незнакомцы», «Место встречи»), Винченцо Салемме («Невероятные приключения итальянцев в Америке»), Джузеппе Баттистон («Идеальные незнакомцы», «Хлеб и тюльпаны»), а также Изабелла Феррари, Валентина Лодовини и Клаудия Пандольфи.
Актер Марко Джаллини уже снимался в фильме Роландо Равелло. Он сыграл роль Серджио в фильме «Все против всех», в дебютном режиссерском проекте Равелло.
В первоначальном варианте постера отсутствовали имена актрис, чьи фотографии были изображены в нижней части афиши. Вскоре по этому поводу начались споры в социальных сетях, после чего кинокомпании Medusa Film пришлось извиняться и объяснять, что на официальном плакате видны все имена актеров.
Трое отчаявшихся отцов видят, что их худший кошмар сбывается: они убеждены, что их дочери выбрали себе неправильных женихов. Уверенные, что действуют для их же блага, они объединяют усилия, чтобы как можно скорее избавиться от суженых своих дочек.