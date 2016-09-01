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Валентина Лодовини
Валентина Лодовини
Valentina Lodovini
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Валентина Лодовини
Valentina Lodovini
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Дата рождения
14 мая 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Валентина Лодовини
Родилась 14 мая 1978 года. Умбертиде, Умбрия, Италия.
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Фильмография Валентина Лодовини
Десять дней с Сантой
комедия, семейный
2020, Италия
6.0
Папаши
комедия
2020, Италия
5.0
Начать с нуля!
комедия
2020, Италия
6.0
Папа за маму
комедия
2019, Италия
5.0
Истина на небесах
детектив
2016, Италия
5.0
Вот так подружка
комедия
2014, Италия
2.0
Производитель игр
приключения, семейный
2014, Аргентина / Канада / Италия
5.0
Любовь левых взглядов
комедия
2013, Италия
6.0
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Эмма Стоун и «Ла Ла Лэнд» открыли Венецианский кинофестиваль
В минувшую среду, 31 августа, мировой премьерой мюзикла «Ла Ла Лэнд» открылся международный кинофестиваль в Венеции. Почетными гостями премьеры стали актриса Эмма Стоун, сыгравшая в
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1 сентября 2016 12:35
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