После «Звездных войн» он был на пике славы, но потом снялся не в том фильме: куда исчез Энакин Скайуокер

Машина, темный лес и странная женщина в белом: старый хоррор со звездой «Твин Пикса» очень зря забыли любители жанра

«Морозко» – «Джек Фрост»? Вы совсем, что ли? Под какими названиями в США знают советские фильмы

А вы знали, что у Бэтмена есть кровный сын — и это Робин? В этой запутанной истории сложно разобраться, но мы смогли

Марафон живых мертвецов: топ-5 самых захватывающих фильмов про зомби, которые стоит увидеть каждому

Не с теми связались: «Дандадану» может выйти боком крутая отсылка в новой серии — вплоть до удаления аниме со всех площадок

Бэтмен богаче Маска и Старка, но гением его не считают: сотни миллиардов долларов супергерой заработал вовсе не своим умом

Против цифр не попрешь: Аффлек и Клуни не попали в список лучших Бэтменов в истории, а круче Паттинсона только Бейл

Resident Evil снова перенесут в кино: режиссер нашумевшего «Орудия» взялся за дело — и по канону игры он идти не планирует

Елки-иголки: Багрова в «Брате» назвали именно Данилой благодаря Нюше из «Смешариков» — таким кроссоверам позавидует даже Marvel