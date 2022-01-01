Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Алессандро Сьяни
Алессандро Сьяни
Alessandro Siani
О персоне
Фильмография
Алессандро Сьяни
Alessandro Siani
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
17 сентября 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Алессандро Сьяни
Родился 17 сентября 1975 года. Неаполь, Франция.
Развернуть
Фильмография Алессандро Сьяни
Мистер феличита
комедия
2017, Италия
4.0
Принцесса и нищий
комедия
2013, Италия
4.0
Добро пожаловать на юг
комедия
2010, Италия / Германия
6.0
Все фильмы
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось