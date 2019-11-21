Король в законе, 2019

Импозантный мафиози Четто наслаждается жизнью в Германии, где он — преуспевающий бизнесмен. Однажды известие о болезни горячо любимой тети заставляет его вернуться в родной провинциальный городок на юге Италии. На смертном одре тетя сообщает ему, что он… королевской крови и может претендовать на трон. Дело за малым — воссоздать в их отдельно взятом городке монархию. Четто загорается этой идеей, а местные богачи только и рады поддержать его. Четто не сразу поймет, что все это напоминает хорошо срежиссированный спектакль, — но будет уже поздно. В роли Четто — популярнейший комик Антонио Альбанезе, который также выступил автором сценария. Съемки проходили в Риме, регионе Тренто и на острове Эльба. Фильм демонстрируется на итальянском языке с русскими субтитрами.