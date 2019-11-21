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Король в законе Король в законе
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Cetto c'è senzadubbiamente

Король в законе, 2019

2019 / Италия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме

Импозантный мафиози Четто наслаждается жизнью в Германии, где он — преуспевающий бизнесмен. Однажды известие о болезни горячо любимой тети заставляет его вернуться в родной провинциальный городок на юге Италии. На смертном одре тетя сообщает ему, что он… королевской крови и может претендовать на трон. Дело за малым — воссоздать в их отдельно взятом городке монархию. Четто загорается этой идеей, а местные богачи только и рады поддержать его. Четто не сразу поймет, что все это напоминает хорошо срежиссированный спектакль, — но будет уже поздно. В роли Четто — популярнейший комик Антонио Альбанезе, который также выступил автором сценария. Съемки проходили в Риме, регионе Тренто и на острове Эльба. Фильм демонстрируется на итальянском языке с русскими субтитрами.

5.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в мире 21 ноября 2019
Возраст 16+
Режиссер
Джулио Манфредония
В ролях
Антонио Альбанезе
Антонио Альбанезе
Джанфеличе Импарато
Кацярына Шульга
Кацярына Шульга
Давид Джордано
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Король в законе 1 постер
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