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Мистер феличита Мистер феличита
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Mister Felicità

Мистер феличита, 2017

2017 / Италия
4.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Итальянская супер-комедия года!
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Мистер Феличита» - новый фильм актера и режиссера Алессандро Сьяни («Чудеса случаются», «Принцесса и нищий»), в котором он сам исполнил главную роль. Помимо Сьяни, в комедии сыграли Диего Абатантуоно («Я не боюсь», «Средиземное море»), Карла Синьорис («Счастливая семья», «Экс») и Елена Куччи («Я, Дон Жуан»).

В центре сюжета – молодой бездельник Мартино, который ради сестры соглашается подменить ее на работе в доме известного психолога. Один телефонный звонок, на который отвечает Мартино, меняет его жизнь - теперь он решает, чего его призвание быть психологом. Но действительно ли легко решать чужие проблемы? И что делать, когда обман раскроется, и из командировки вернется настоящий доктор?

- «Мистер Феличита» - один из самых успешных итальянских фильмов этого года. За первую неделю проката в Италии лента заработала 2 миллиона долларов

- Алессандро Сьяни выступил не только режиссером и сценаристом фильма, но и сыграл в нем главную роль

- Сценарист Фабио Бонифаччи ранее уже работал с режиссером Алессандро Сьяни над его предыдущей картиной «Принцесса и нищий» (2013).

Лень родилась раньше Мартино. Молодой итальянец предпочитает днями напролет валяться на диване и рассуждать о бренности бытия. Но все меняет случай: его сестре нужны деньги на операцию, и Мартино соглашается подработать в доме успешного психолога. Во время отъезда доктора Мартино отвечает на один из звонков, и когда он узнает про сумму, которые клиенты готовые отдать за помощь, он сам решает побыть психологом. На первых порах ему везет, и, благодаря природному обаянию и находчивости, он зарабатывает первые деньги. Но потом ему попадается действительно непростой случай: талантливая фигуристка Арианна Крофф, после неудачного выступления, ни в какую не хочет возвращаться на лед. В этот же момент возвращается из своей командировки настоящий доктор. Сможет ли Мартино выкрутиться и найти ключ, чтобы сделать счастливой Арианну?

4.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 23 ноября 2017
Премьера в мире 1 января 2017
Возраст 16+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Алессандро Сьяни
Алессандро Сьяни
В ролях
Алессандро Сьяни
Алессандро Сьяни
Диего Абатантуоно
Диего Абатантуоно
Карла Синьорис
Карла Синьорис
Елена Куччи
Елена Куччи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мистер феличита 2 постера
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Мистер феличита смотреть онлайн

Мистер феличита
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Наша рецензия
Мистер Феличита или «мистер Счастье» - такой псевдоним себе взял Мартино, когда волею случая ему пришлось подменить лучшего специалиста по лайфкоучингу мистера Джоя, уехавшего на встречу с другом. Казалось бы, все довольно просто – придумывай банальные цитатки-правила жизни, которые можно было бы поставить в качестве статуса в социальной сети, слушай людей и забирай свои денежки; но быть психологом, лекарем человеческих душ, оказалось вовсе не так просто. Тем более что для…
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Ирина 13 ноября 2017, 11:53
Очень светлый и забавный фильм!
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12 голосов
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