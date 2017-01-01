Мистер феличита, 2017

«Мистер Феличита» - новый фильм актера и режиссера Алессандро Сьяни («Чудеса случаются», «Принцесса и нищий»), в котором он сам исполнил главную роль. Помимо Сьяни, в комедии сыграли Диего Абатантуоно («Я не боюсь», «Средиземное море»), Карла Синьорис («Счастливая семья», «Экс») и Елена Куччи («Я, Дон Жуан»).

В центре сюжета – молодой бездельник Мартино, который ради сестры соглашается подменить ее на работе в доме известного психолога. Один телефонный звонок, на который отвечает Мартино, меняет его жизнь - теперь он решает, чего его призвание быть психологом. Но действительно ли легко решать чужие проблемы? И что делать, когда обман раскроется, и из командировки вернется настоящий доктор?