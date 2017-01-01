Мистер феличита, 2017

«Мистер Феличита» - новый фильм актера и режиссера Алессандро Сьяни («Чудеса случаются», «Принцесса и нищий»), в котором он сам исполнил главную роль. Помимо Сьяни, в комедии сыграли Диего Абатантуоно («Я не боюсь», «Средиземное море»), Карла Синьорис («Счастливая семья», «Экс») и Елена Куччи («Я, Дон Жуан»).
В центре сюжета – молодой бездельник Мартино, который ради сестры соглашается подменить ее на работе в доме известного психолога. Один телефонный звонок, на который отвечает Мартино, меняет его жизнь - теперь он решает, чего его призвание быть психологом. Но действительно ли легко решать чужие проблемы? И что делать, когда обман раскроется, и из командировки вернется настоящий доктор?
- «Мистер Феличита» - один из самых успешных итальянских фильмов этого года. За первую неделю проката в Италии лента заработала 2 миллиона долларов
- Алессандро Сьяни выступил не только режиссером и сценаристом фильма, но и сыграл в нем главную роль
- Сценарист Фабио Бонифаччи ранее уже работал с режиссером Алессандро Сьяни над его предыдущей картиной «Принцесса и нищий» (2013).
Лень родилась раньше Мартино. Молодой итальянец предпочитает днями напролет валяться на диване и рассуждать о бренности бытия. Но все меняет случай: его сестре нужны деньги на операцию, и Мартино соглашается подработать в доме успешного психолога. Во время отъезда доктора Мартино отвечает на один из звонков, и когда он узнает про сумму, которые клиенты готовые отдать за помощь, он сам решает побыть психологом. На первых порах ему везет, и, благодаря природному обаянию и находчивости, он зарабатывает первые деньги. Но потом ему попадается действительно непростой случай: талантливая фигуристка Арианна Крофф, после неудачного выступления, ни в какую не хочет возвращаться на лед. В этот же момент возвращается из своей командировки настоящий доктор. Сможет ли Мартино выкрутиться и найти ключ, чтобы сделать счастливой Арианну?