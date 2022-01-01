Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Йохан Хелденберг
Йохан Хелденберг
Johan Heldenbergh
О персоне
Фильмография
Йохан Хелденберг
Johan Heldenbergh
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
11 мая 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Йохана Хелденберга
Родился 11 мая 1967 года. Вилрейк, Бельгия.
Развернуть
Фильмография Йохана Хелденберга
Куда ты идешь, Аида?
драма, исторический, военный
2020, Босния и Герцеговина / Австрия / Румыния / Нидерланды / Германия / Польша / Франция / Норвегия / Турция
7.0
55 шагов
драма, биография
2017, Бельгия / Германия / США
6.0
Любовь и прочий зоопарк
комедия
2017, Франция / Бельгия
5.0
Разомкнутый круг
драма, мюзикл
2013, Бельгия / Нидерланды
6.0
Фламандские натюрморты
комедия
2009, Нидерланды / Бельгия
6.0
Москва, Бельгия
комедия, мелодрама, драма
2008, Бельгия
7.0
Все фильмы
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь