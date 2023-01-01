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The Hummingbird Project Операция "Колибри" 2018 / Канада
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Операция "Колибри", 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ким Нгуйен Ким Нгуйен Kim Nguyen
В ролях
Джесси Айзенберг Джесси Айзенберг Jesse Eisenberg Сальма Хайек Сальма Хайек Salma Hayek Майкл Мэндо Майкл Мэндо Michael Mando Александр Скарсгард Александр Скарсгард Alexander Skarsgard
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