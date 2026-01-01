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Микаела Рамаццотти
Micaela Ramazzotti
Киноафиша
Персоны
Микаела Рамаццотти
Микаела Рамаццотти
Micaela Ramazzotti
Дата рождения
17 января 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Биография Микаелы Рамаццотти
Родилась 17 января 1979 года. Рим, Италия.
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