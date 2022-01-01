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Микаела Рамаццотти
Микаела Рамаццотти
Micaela Ramazzotti
О персоне
Фильмография
Микаела Рамаццотти
Micaela Ramazzotti
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Дата рождения
17 января 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Микаелы Рамаццотти
Родилась 17 января 1979 года. Рим, Италия.
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Фильмография Микаелы Рамаццотти
Корабли идут ко дну
драма
2021, Италия
6.0
Лучшие годы
драма
2020, Италия
6.0
Бесконечная весна
комедия
2020, Италия
5.0
Фестиваль "Итальянские истории о любви"
мелодрама
2020, Италия
0.0
Жить
драма
2019, Италия
5.0
Похищение Караваджо
комедия
2018, Италия
5.0
Я познакомлю тебя с Софией
комедия
2018, Италия
5.0
Семья
драма
2017, Италия
5.0
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