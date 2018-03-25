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Между нами, девочками Между нами, девочками
Киноафиша Фильмы Между нами, девочками Отзывы о фильме «Между нами, девочками»
Qualcosa di nuovo Между нами, девочками 2016 / Италия
5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Между нами, девочками»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Разведенные подруги Лучия и Мария совершенно по-разному смотрят на мир и выстраивают отношения. Одна всегда сдержана и не позволяет вольностей, другая - открыта, легкомысленна и предпочитает разговорам физическую близость и язык тела. Но знакомство с девятнадцатилетним Лукой выворачивает их миры наизнанку. Вначале подруги идут по стандартному пути, запудривают парню мозги и выпроваживают «навсегда». Но он не сдается, не хочет повторять путь своего отца, который когда-то бросил его…

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Анна Пермякова 25 марта 2018, 12:02
Оценка
Очень эмоциональный, как и все итальянские фильмы, но полон страстей и смотрится на одном дыхании. Некоторые моменты заставляют искренне удивиться тому, какие персонажи, но каждый из них личность, и довольно интересная. Рекомендую взять подружек и отправиться в кино! А потом выпить по бокалу вина и обсудить свои романы )
25 марта 2018, 12:02 Ответить
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