Наша рецензия

Разведенные подруги Лучия и Мария совершенно по-разному смотрят на мир и выстраивают отношения. Одна всегда сдержана и не позволяет вольностей, другая - открыта, легкомысленна и предпочитает разговорам физическую близость и язык тела. Но знакомство с девятнадцатилетним Лукой выворачивает их миры наизнанку. Вначале подруги идут по стандартному пути, запудривают парню мозги и выпроваживают «навсегда». Но он не сдается, не хочет повторять путь своего отца, который когда-то бросил его…