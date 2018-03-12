«Между нами, девочками»: Рецензия Киноафиши

В поисках идеального мужчины

Разведенные подруги Лучия и Мария совершенно по-разному смотрят на мир и выстраивают отношения. Одна всегда сдержана и не позволяет вольностей, другая - открыта, легкомысленна и предпочитает разговорам физическую близость и язык тела. Но знакомство с девятнадцатилетним Лукой выворачивает их миры наизнанку. Вначале подруги идут по стандартному пути, запудривают парню мозги и выпроваживают «навсегда». Но он не сдается, не хочет повторять путь своего отца, который когда-то бросил его мать. Лука узнает, где живут девушки и требует внимания. Сдавшись, Лучия позволяет себе легкомысленные отношения, а Мария первый раз в жизни решает поступить иначе и общается с Лукой, постепенно открываясь и узнавая парня, удачно подошедшего обеим и не похожего на мужчин их возраста.

Обласканная Венецианским фестивалем режиссер Кристина Коменчини сняла «Между нами, девочками» по собственной пьесе «Сцена». Она разыгрывает историю двух подруг, давно уставших от рутины и не признающихся в этом, но так желающих любви, понимания и сильного плеча. Девушки ведут длинные телефонные разговоры друг с другом, обсуждая все подряд, но как только в их жизнях появляется Лука, в их общении происходит разлом, они врут и не договаривают, оберегая свое счастье и «умирая» от стыда из-за разницы в возрасте между ними и их молодым любовником. В какой-то момент фильм заходит на территорию «Чего хотят женщины» Нэнси Майерс, особенно в части, где показывается, как живет Лука и насколько хорошо он осведомлен о том, как обращаться с бюстгальтером, опыт Мэла Гибсона ему бы очень пригодился.

Название

У фильма совершенно поразительный актерский состав. Микаэла Рамаццотти - итальянский вариант Адрианы Угарте, новой музы Педро Альмадовара из «Джульетты», а Паола Кортеллези смутно напоминает еще одну любимицу режиссера «Дурного воспитания» - Елену Анайя. У актрис «Между нами, девочками» получился по-настоящему трогательный дуэт, который можно перевести на любую представительницу прекрасного пола - неважно, в какой стране она живет. Их жеребца и просто чудесного мальчика, как они его сами называют, сыграло молодое дарование Эдуардо Вальдарнини, которого хочется либо придушить, либо наоборот поблагодарить за то, что он дал главным героиням надежду на то, что они еще очень даже ничего, и белый принц уже заждался их где-то в близлежащем будущем. А все их душевные мытарства и переживания похожи на французскую историю из фильма «Притворись моим парнем» Давида Моро, где у персонажа Виржини Эфиры были схожие проблемы с парнем намного младше нее.

Кадр из фильма «Между нами, девочками»

Надо отметить и умение создателей «Между нами, девочками» не засорять сцены лишними героями. О множестве персонажей герои лишь упоминают в диалогах, но те так и не появляются в кадре и не засоряют мысли зрителей, которым нужно уследить за всеми хитросплетениями сюжета, а еще за скоростью «выстреливания» слов героями - итальянцы народ своенравный и любит разговаривать, соревнуясь со скоростью света. Оператор Итало Петриччоне снял «Между нами, девочками» в лучших традициях жанра. А композитор Андреа Фарри использовал то, что Лучия - профессиональная певица, он снабдил фильм чудесными джазовыми и поп-композициями, которые создают приятное настроение, а еще напоминают недавнюю картину «12 мелодий любви» Клода Лелуша, в основе которой также были музыка и отношения.

Кадр из фильма «Между нами, девочками»

Фильм «Между нами, девочками» - это, наверное, то, что должно было выйти из «Я худею» Алексея Нужного, - легкая приятная комедия без лишнего драматизма и перехода на личности. С таким кино и худеть, и смеяться приятно, оно не давит и не принуждает к каким-то активным действиям и самокопаниям. «Между нами, девочки» можно сравнить с бризом или напитком в баре - положительные эмоции получены, настроение найдено, но ничего не обременяет, не давит, и с больной головой на утро вставать не придется. Фильм идеально подойдет для свидания - можно посмеяться над действиями героев, их ошибками и удачными решениями. Можно сходить на него и в одиночестве – в картине каждый найдет различные вариации себя, а еще самооценка улучшается, т.к. у авторов есть пара секретиков, которые могут помочь в реальной жизни.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 15 марта 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Между нами, девочками»