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Азазель Джейкобс
Azazel Jacobs
Киноафиша
Персоны
Азазель Джейкобс
Азазель Джейкобс
Azazel Jacobs
Дата рождения
1 января 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Популярные фильмы
8.0
Моцарт в джунглях
(2014)
7.4
Соболезную вашей утрате
(2018)
7.2
Его три дочери
(2024)
Фильмография Азазель Джейкобс
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Мюзикл
Триллер
Год
Все
2025
2024
2020
2018
2017
2014
2011
Все
7
Фильмы
4
Сериалы
3
Продюсер
1
Режиссер
7
Сценарист
3
6.9
Лучшая сестра
триллер
2025, США
7.2
Его три дочери
His Three Daughters
драма
2024, США
Смотреть трейлер
5.9
Уйти не прощаясь
French Exit
комедия, драма
2020, Канада / Ирландия
7.4
Соболезную вашей утрате
драма
2018, США
6.1
Любовники
The Lovers
драма, мелодрама, комедия
2017, США
Смотреть трейлер
8
Моцарт в джунглях
драма, комедия, мюзикл
2014, США
6.5
Терри
Terri
комедия
2011, США
Смотреть трейлер
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