Наша рецензия

Астрид (Альба Аугуст) было всего шестнадцать, когда ей предложили стать помощницей Райнхольда Блумберга (Хенрик Рафаелсен), главного редактора в местной газете. К слову, редактор – отец подруги Астрид и еще шестерых детей. Мужчина, пребывает в затянувшемся разводе со второй женой, но скоро, у него появится восьмой ребенок – мальчик по имени Лассе, его родит Астрид в восемнадцать лет, и надеяться на помощь любимого мужчины девушке не пришлось. До того, как стать всемирно известной…