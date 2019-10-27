Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ужас Истфилда: Первое изгнание" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Быть Астрид Линдгрен Быть Астрид Линдгрен
Киноафиша Фильмы Быть Астрид Линдгрен Отзывы о фильме «Быть Астрид Линдгрен»
Becoming Astrid / Unga Astrid Быть Астрид Линдгрен 2018 / Швеция
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Быть Астрид Линдгрен»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Астрид (Альба Аугуст) было всего шестнадцать, когда ей предложили стать помощницей Райнхольда Блумберга (Хенрик Рафаелсен), главного редактора в местной газете. К слову, редактор – отец подруги Астрид и еще шестерых детей. Мужчина, пребывает в затянувшемся разводе со второй женой, но скоро, у него появится восьмой ребенок – мальчик по имени Лассе, его родит Астрид в восемнадцать лет, и надеяться на помощь любимого мужчины девушке не пришлось. До того, как стать всемирно известной…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Angélika Ivanova 27 октября 2019, 00:47
Оценка
Отличные актерские работы. Альба Аугуст просто великолепна, очень органична. Ни единой секунды неловкости как зрителя. Веришь во все происходящее на экране. И в эту историю первой страсти , влюбленности в зрелого мужчину, - веришь. Великолепный реализм скандинавских картин. Отличная работа оператора. Качественное кино. Смотрела в оригинальной озвучке, с субтитрами- восторг. Потом посмотрела дублированую версию - впечатление гораздо хуже. Вопросы и к самому переводу, и к качеству дубляжу. Дубляж, увы, фильм очень испортил, на мой взгляд.
27 октября 2019, 00:47 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Эпидемия: Вирус 32
Эпидемия: Вирус 32 2 комментария
Мегалодон
Мегалодон 15 комментариев
До рассвета
До рассвета 14 комментариев
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 4 комментария
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Остров иллюзий
Остров иллюзий
2022, США, ужасы, детектив, триллер
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Kinoafisha.info App