Астрид, 2015

«Спокойствие, только спокойствие», «Пустяки, дело житейское», «Если человеку мешает жить только ореховая скорлупа, попавшая в ботинок, он может считать себя счастливым», «С крыши звезды видны лучше, чем из окон, и можно только удивляться, что так мало людей живет на крышах»... Цитировать книги о Малыше и Карлсоне можно до бесконечности — это кладезь житейской мудрости и легкости, шедевр шведской писательницы Астрид Линдгрен. Причем далеко не единственный в ее биографии: Пеппи Длинныйчулок, Рони — дочь разбойника, Расмус-бродяга, Эмиль из Леннеберги, Калле-сыщик и сорванцы из Бюллербю — это все она, удивительная Линдгрен, прожившая 94 замечательных года и ответственная за воспитание и взросление миллионов детей по всему миру. Специальное событие фестиваля нового шведского кино — показ детальной биографии великой сказочницы, сделанной телеканалом SVT. В создании документальной трилогии принимали участие люди из ближнего круга героини: дочь Карин Найман, личный секретарь Черстин Квинт, иллюстратор Марит Терквист. Они дарят нам возможность максимального глубокого погружения в мир Линдгрен, до появления этого фильма скрытый от посторонних глаз.