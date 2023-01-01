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Быть Астрид Линдгрен
Быть Астрид Линдгрен, 2018: актеры и роли
Becoming Astrid / Unga Astrid
Быть Астрид Линдгрен
2018 / Швеция
Трейлер
7.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Быть Астрид Линдгрен, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пернилла Фишер Кристенсен
Pernille Fischer Christensen
В ролях
Мария Бонневи
Maria Bonnevie
Бьёрн Густафссон
Björn Gustafsson
Трине Дюрхольм
Trine Dyrholm
Хенрик Рафаелсен
Henrik Rafaelsen
Альба Аугуст
Alba August
Магнус Креппер
Magnus Krepper
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