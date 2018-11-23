«Быть Астрид Линдгрен»: Рецензия Киноафиши
Астрид (Альба Аугуст) было всего шестнадцать, когда ей предложили стать помощницей Райнхольда Блумберга (Хенрик Рафаелсен), главного редактора в местной газете. К слову, редактор – отец подруги Астрид и еще шестерых детей. Мужчина, пребывает в затянувшемся разводе со второй женой, но скоро, у него появится восьмой ребенок – мальчик по имени Лассе, его родит Астрид в восемнадцать лет, и надеяться на помощь любимого мужчины девушке не пришлось. До того, как стать всемирно известной писательницей, она хлебнет немало горя и будет учиться справляться с трудностями, выпавшими на долю матери-одиночки.
В российском прокате картина Перниллы Фишер Кристенсен получила название «Быть Астрид Линдгрен». Такой шаг вполне понятен – фамилия мамы Карлсона знакома многим, и сразу ясно, о ком снят фильм. Однако главная героиня у Кристенсен еще не стала Линдгрен. Она носит фамилию отца – Эрикссон, а на творчество у нее просто не хватает ни времени, ни сил. «Быть Астрид Линдгрен» не рассматривает под микроскопом путь к успеху писательницы, вместо стандартного байопика о знаменитом человеке Кристенсен сняла, скорее, драму о молодой матери, оставшейся без поддержки близких и попавшей под каток, царивших в 1920-х годах порядков. Даже вставки с повзрослевшей писательницей (ее сыграла мама Алисии Викандер Мария Фал-Викандер), читающей письма юных поклонников ее произведений, ни на миг не ослабляют драматическую составляющую. Астрид приходится выживать на крошечную зарплату, бороться из последних сил за возможность быть рядом со своим ребенком и противостоять ударам судьбы, сыплющимся на нее градом.
В эпизодах из 1987 дети-читатели удивляются, как Астрид так хорошо их понимает, в рамках основной сюжетной линии Кристенсен филигранно без манерного морализаторства и пафоса прорисовывает ответы на их вопросы. В «Быть Астрид Линдгрен» главная героиня то сама ребенок, то вынуждена быстро становиться взрослой и мучается от того, что ее материнская любовь и нежность не могут реализоваться в сложившейся ситуации. В 1926 году Эрикссон пришлось рожать в другой стране и оставить малыша на попечительницу (блистательная Трине Дюрхольм), ведь по законам Швеции того времени появление на свет незаконнорожденного ребенка могло обернуться арестом для его отца, женатого на другой женщине. От того, с каким трепетом Астрид в фильме относится к своему сыну, едва ли не разрывается сердце, и это при том, что Кристенсен не допускает в пространстве киноленты плаксивости и сантиментов. Альба Аугуст крайне убедительно передает на экране душеразрывающую невозможность заботиться о самом родном на свете существе. Из бойкой девчушки, лихо отплясывающей на танцах, она превращается в мать, отчаянно ищущую способ хоть как-то загладить вину перед своим ребенком, и остается дочерью, для которой так важно получить поддержку родителей, потрясенных появлением незаконнорожденного внука.
Кристенсен, кроме проникновенного описания опыта материнства, также показывает судьбу талантливой молодой женщины в патриархальном мире. В одной из сцен Астрид отправляют на открытие железнодорожной станции – она была единственной журналисткой среди корреспондентов-мужчин, этакая чужеземка, которой только по факту пола отказывается во внимании и профессиональном уважении. Мечты девушки о карьере, стремление реализоваться в профессии не то чтобы сталкиваются с преградами – они просто игнорируются обществом и Райнхольдом, оказавшимся способным разглядеть литературный талант своей ассистентки, но все же пренебрегающим ею. Кристенсен переходит к финальным титрам до того, как Астрид выйдет замуж и получит признание как писательница. Любящий мужчина для одинокой девушки с маленьким ребенком здесь все еще остается не то мужчиной мечты, не то призрачной тенью на миг появившейся, чтобы навсегда бесследно исчезнуть, подразнив намеком на то, что существует и другая жизнь, где есть место не только прозе будней, но и уважению с равноправием.
Феминистская проблематика подается Перниллой Фишер Кристенсен весьма аккуратно и ненавязчиво. Навязчивость, в принципе, не то слово, что могло бы характеризовать деликатный, тонко, вдумчиво и явно сочувствующе созданный портрет молодой девушки. В фильме нет самозабвенной нравоучительности, смакующей чужие ошибки и то, как подчас долго люди пытаются перебороть в себе власть предрассудков. Кристенсен в первую очередь рассказывает историю жизни и взаимоотношений простых людей, родителей и детей, а не звезд, чей свет ослепляет и превращает их в величественные фигуры, вылепленные по ограниченному набору эскизов. В «Быть Астрид Линдгрен» литература и писательское мастерство, конечно же, упоминаются, но представлены не как единственный смысл существования главной героини, а как один из возможных способов проявить любовь, заботу, понимание и перебросить мост от сердца матери к ее ребенку, чтобы ему не было страшно и одиноко.
Елена Громова
В российском прокате с 22 ноября 2018 года
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