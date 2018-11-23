«Быть Астрид Линдгрен»: Рецензия Киноафиши

Из глубины материнского сердца

Астрид (Альба Аугуст) было всего шестнадцать, когда ей предложили стать помощницей Райнхольда Блумберга (Хенрик Рафаелсен), главного редактора в местной газете. К слову, редактор – отец подруги Астрид и еще шестерых детей. Мужчина, пребывает в затянувшемся разводе со второй женой, но скоро, у него появится восьмой ребенок – мальчик по имени Лассе, его родит Астрид в восемнадцать лет, и надеяться на помощь любимого мужчины девушке не пришлось. До того, как стать всемирно известной писательницей, она хлебнет немало горя и будет учиться справляться с трудностями, выпавшими на долю матери-одиночки.

Кадр из фильма «Быть Астрид Линдгрен»

В российском прокате картина Перниллы Фишер Кристенсен получила название «Быть Астрид Линдгрен». Такой шаг вполне понятен – фамилия мамы Карлсона знакома многим, и сразу ясно, о ком снят фильм. Однако главная героиня у Кристенсен еще не стала Линдгрен. Она носит фамилию отца – Эрикссон, а на творчество у нее просто не хватает ни времени, ни сил. «Быть Астрид Линдгрен» не рассматривает под микроскопом путь к успеху писательницы, вместо стандартного байопика о знаменитом человеке Кристенсен сняла, скорее, драму о молодой матери, оставшейся без поддержки близких и попавшей под каток, царивших в 1920-х годах порядков. Даже вставки с повзрослевшей писательницей (ее сыграла мама Алисии Викандер Мария Фал-Викандер), читающей письма юных поклонников ее произведений, ни на миг не ослабляют драматическую составляющую. Астрид приходится выживать на крошечную зарплату, бороться из последних сил за возможность быть рядом со своим ребенком и противостоять ударам судьбы, сыплющимся на нее градом.

Кадр из фильма «Быть Астрид Линдгрен»

В эпизодах из 1987 дети-читатели удивляются, как Астрид так хорошо их понимает, в рамках основной сюжетной линии Кристенсен филигранно без манерного морализаторства и пафоса прорисовывает ответы на их вопросы. В «Быть Астрид Линдгрен» главная героиня то сама ребенок, то вынуждена быстро становиться взрослой и мучается от того, что ее материнская любовь и нежность не могут реализоваться в сложившейся ситуации. В 1926 году Эрикссон пришлось рожать в другой стране и оставить малыша на попечительницу (блистательная Трине Дюрхольм), ведь по законам Швеции того времени появление на свет незаконнорожденного ребенка могло обернуться арестом для его отца, женатого на другой женщине. От того, с каким трепетом Астрид в фильме относится к своему сыну, едва ли не разрывается сердце, и это при том, что Кристенсен не допускает в пространстве киноленты плаксивости и сантиментов. Альба Аугуст крайне убедительно передает на экране душеразрывающую невозможность заботиться о самом родном на свете существе. Из бойкой девчушки, лихо отплясывающей на танцах, она превращается в мать, отчаянно ищущую способ хоть как-то загладить вину перед своим ребенком, и остается дочерью, для которой так важно получить поддержку родителей, потрясенных появлением незаконнорожденного внука.

Кадр из фильма «Быть Астрид Линдгрен»

Кристенсен, кроме проникновенного описания опыта материнства, также показывает судьбу талантливой молодой женщины в патриархальном мире. В одной из сцен Астрид отправляют на открытие железнодорожной станции – она была единственной журналисткой среди корреспондентов-мужчин, этакая чужеземка, которой только по факту пола отказывается во внимании и профессиональном уважении. Мечты девушки о карьере, стремление реализоваться в профессии не то чтобы сталкиваются с преградами – они просто игнорируются обществом и Райнхольдом, оказавшимся способным разглядеть литературный талант своей ассистентки, но все же пренебрегающим ею. Кристенсен переходит к финальным титрам до того, как Астрид выйдет замуж и получит признание как писательница. Любящий мужчина для одинокой девушки с маленьким ребенком здесь все еще остается не то мужчиной мечты, не то призрачной тенью на миг появившейся, чтобы навсегда бесследно исчезнуть, подразнив намеком на то, что существует и другая жизнь, где есть место не только прозе будней, но и уважению с равноправием.

Кадр из фильма «Быть Астрид Линдгрен»

Феминистская проблематика подается Перниллой Фишер Кристенсен весьма аккуратно и ненавязчиво. Навязчивость, в принципе, не то слово, что могло бы характеризовать деликатный, тонко, вдумчиво и явно сочувствующе созданный портрет молодой девушки. В фильме нет самозабвенной нравоучительности, смакующей чужие ошибки и то, как подчас долго люди пытаются перебороть в себе власть предрассудков. Кристенсен в первую очередь рассказывает историю жизни и взаимоотношений простых людей, родителей и детей, а не звезд, чей свет ослепляет и превращает их в величественные фигуры, вылепленные по ограниченному набору эскизов. В «Быть Астрид Линдгрен» литература и писательское мастерство, конечно же, упоминаются, но представлены не как единственный смысл существования главной героини, а как один из возможных способов проявить любовь, заботу, понимание и перебросить мост от сердца матери к ее ребенку, чтобы ему не было страшно и одиноко.

Елена Громова

В российском прокате с 22 ноября 2018 года

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