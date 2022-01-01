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Проклятие. Кукла ведьмы Проклятие. Кукла ведьмы
Киноафиша Фильмы Проклятие. Кукла ведьмы Отзывы о фильме «Проклятие. Кукла ведьмы»
The Curse of the Witch’s Doll Проклятие. Кукла ведьмы 2017 / Великобритания
3.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
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Отзывы о фильме «Проклятие. Кукла ведьмы»

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Во время второй мировой войны миссис Грей со своей дочерью пытаются найти дом, где они могут остановиться — их собственный попал под бомбардировку. Им предлагают заброшенный особняк в английской глуши. Женщине сразу кажется, что с домом что-то не так, но выбора у них нет. Через несколько дней её дочь начинает вести себя странно, а потом и вовсе пропадает в лесу. Хозяин особняка и полиция уверены, что девочку уже не найти. Но матери она постоянно видится в доме. И тут же ей начинает…

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