Наша рецензия

Во время второй мировой войны миссис Грей со своей дочерью пытаются найти дом, где они могут остановиться — их собственный попал под бомбардировку. Им предлагают заброшенный особняк в английской глуши. Женщине сразу кажется, что с домом что-то не так, но выбора у них нет. Через несколько дней её дочь начинает вести себя странно, а потом и вовсе пропадает в лесу. Хозяин особняка и полиция уверены, что девочку уже не найти. Но матери она постоянно видится в доме. И тут же ей начинает…