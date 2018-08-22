«Проклятие. Кукла ведьмы»: Рецензия Киноафиши

Пластмассовый кошмар

Во время второй мировой войны миссис Грей со своей дочерью пытаются найти дом, где они могут остановиться — их собственный попал под бомбардировку. Им предлагают заброшенный особняк в английской глуши. Женщине сразу кажется, что с домом что-то не так, но выбора у них нет. Через несколько дней её дочь начинает вести себя странно, а потом и вовсе пропадает в лесу. Хозяин особняка и полиция уверены, что девочку уже не найти. Но матери она постоянно видится в доме. И тут же ей начинает являться и ведьма, чья душа заключена в старой кукле. Она утверждает, что героиня сама не готова принять правду о своей дочери, но та хочет разобраться во всём.

Кадр из фильма «Проклятие: Кукла ведьмы»

«Проклятие: кукла ведьмы» — очередной низкобюджетный хоррор, которые массово выходят на наши экраны в последние годы. Некоторые из них оказываются удачными или хотя бы достаточно яркими, чтобы заинтересовать поклонников жанра. К сожалению, эта картина из другой категории. Авторы явно решили просто подхватить успех прошлогоднего приквела «Проклятия Аннабель», не говоря уже об одном из самых любимых злодеев американского кино — кукле Чаки из «Детской игры». Правда, от основной идеи осталась только злая кукла, да и ту толком показать не решились. В остальном с первых же кадров все надежды на хоть сколько-то неплохой хоррор начинают рассыпаться в прах.

Кадр из фильма «Проклятие: Кукла ведьмы»

Разбирая, «что не так» с этим фильмом, даже трудно выбрать с чего начать. За первые полчаса можно увидеть столько проблем, нелогичностей и ошибок, что иногда возникает мысль — а не специально ли это? Ведь, например, в «Конченой», которую все ругали за лишние сюжетные повороты, они явно были откровенной издёвкой режиссёра. В фильме должен быть твист, так почему бы их не сделать сразу шесть. Но увы, здесь речь совсем не о том. Авторы «Проклятия: Кукла ведьмы» делают все эти ошибки с совершенно серьёзным лицом. Диалоги настолько стереотипны, что можно сыграть в «угадай следующую фразу персонажа». При этом операторская работа в этих сценах заслуживает отдельного упоминания: камера просто переключается между двумя говорящими головами, не меняя ракурс, не приближаясь и не двигаясь. И это может длиться две-три минуты.

Кадр из фильма «Проклятие: Кукла ведьмы»

Но самая главная проблема этого фильма ужасов — он просто не страшный. Дизайн той самой проклятой куклы постарались сделать максимально зловещим, но максимум, что происходит на протяжении всего действия, — она поворачивает голову. А её мимика изображена простейшей анимацией прямиком из хорроров девяностых. Вероятно, кто-то посчитал, что если регулярно показывать крупным планом куклу — зрители испугаются. Не хватает даже элементарных приёмов: сделать кадр темнее, добавить резких переходов и громкого звука, больше использовать съёмки с рук, чтобы камера тряслась и шаталась. Здесь подобные очевидные ходы слишком редки, и поначалу возникает мысль, что фильм должен заинтересовать чем-то другим. И если учесть слабую операторскую работу и очень посредственную актёрскую игру — остаётся только неожиданный сюжет.

Кадр из фильма «Проклятие: Кукла ведьмы»

И примерно в середине фильма происходит действительно интересный поворот. Неожиданный, яркий и меняющий восприятие некоторых сцен. Он отчасти объясняет странное вступление и даже необычную работу с цветом. Хотя, увы, не оправдывает плохие съёмки и актерскую игру. На некоторое время начинает казаться, что дальше станет значительно интереснее, ведь подобный ход даёт гораздо больше свободы. Но, похоже, этот твист — единственное, на что хватило авторов сценария. И именно этой задумкой они пытались оправдать все остальные недостатки. Потому что дальше снова идут шаблон за шаблоном, диалоги становятся ещё более скучными и предсказуемыми, только удивляя иногда своей бессмысленностью.

Кадр из фильма «Проклятие: Кукла ведьмы»

Тут уже даже от первых попыток нагнать ужаса не остаётся и следа. Как только линия главной героини становится интересной, про неё просто забывают, оставив за кадром. И зачем-то переключают внимание на новых персонажей, которые точно так же выводятся из сюжета через полчаса. Возможно, была идея превратить сценарий в несколько взаимосвязанных новелл, но раскрыть второй сюжет авторы то ли забыли, то ли не посчитали нужным, он просто намечен пунктиром и зрителю похоже предлагают самому подумать, чего тут испугаться и что могло бы быть дальше.

Кадр из фильма «Проклятие: Кукла ведьмы»

Ближе к финалу, окончательно запутавшись в своих идеях, создатели «Проклятия...» пытаются исправить положение, ещё раз повторив знакомый сюжетный ход. В фильме снова меняются главные герои, только теперь ещё и действие переносится в другое время и вообще приближается к истории «Ведьмы из Блэр». Но происходит это за десять минут до конца: новую сюжетную линию создать не получается, а для яркого внезапного финала сцена слишком затянута. Возможно, здесь оператор хотел показать, что он всё-таки умеет снимать с рук и в движении. Другого объяснения короткого появления новых героев просто нет.

Кадр из фильма «Проклятие: Кукла ведьмы»

И в итоге, как ни крути, «Проклятие: Кукла ведьмы» из тех фильмов, которые стоит сразу издавать на носителях в расчёте на то, что кто-то перепутает его название с более популярным кино и купит по ошибке. В нём нет ни капли реального ужаса, съёмки на уровне телеспектакля и просто вымученный сюжет из сплошных клише. Но даже и эту историю могла бы спасти самоирония: если не получилось сделать мрачно, нужно было превратить фильм в весёлый аттракцион с кровью и кишками, добавить безумия и яркости или же наоборот сделать черно-белым, превратив в пародию на жанр. Тогда даже у него могла бы найтись армия поклонников из любителей «Акульего торнадо» и прочего трэша. Но, к сожалению, это слишком неуклюжее кино со слишком серьёзным лицом.

Алексей Хромов

В российском прокате с 30 августа 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Проклятие: Кукла ведьмы»