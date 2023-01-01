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Проклятие. Кукла ведьмы
Фильмы похожие на Проклятие. Кукла ведьмы
The Curse of the Witch’s Doll
Проклятие. Кукла ведьмы
2017 / Великобритания
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3.9
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 3.1
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Вся информация о фильме
Культ Чаки
ужасы, триллер
2017, США
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