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Фильмография
Николас Ваншыцкий
Nicolas Wanczycki
Киноафиша
Персоны
Николас Ваншыцкий
Николас Ваншыцкий
Nicolas Wanczycki
Дата рождения
1 января 1953
Возраст
73 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.0
Туннель
(2013)
7.6
Кандис Ренуар
(2013)
7.4
Черные бабочки
(2022)
Фильмография Николаса Ваншыцкого
5.6
Отряд 36
Bastion 36
криминал, драма, триллер
2025, Франция
6.8
Преступники
боевик, триллер
2024, Германия
6.6
Разбитые сердца
L'Amour ouf
комедия, драма, мюзикл
2024, Бельгия / Франция
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7.4
Черные бабочки
криминал, детектив, мини-сериал
2022, Франция
6.3
Мертвый сезон
триллер
2022, Швейцария/Франция
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5.1
Любовники
Lovers / Amants
мелодрама, триллер
2020, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
6.7
Милый друг
La dernière vie de Simon
семейный, мелодрама, фантастика
2019, Франция / Бельгия
Смотреть трейлер
Рецензия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.3
За и против
драма, комедия, криминал
2018, Дания
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Негритят десять, а лучшая экранизация Кристи всего одна: у нее 8,4 на IMDb и редкие 100%
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