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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Марго Бансийон
Margot Bancilhon
Киноафиша
Персоны
Марго Бансийон
Марго Бансийон
Margot Bancilhon
Дата рождения
1 января 1953
Возраст
73 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
6.8
Каин. Исключение из правил
(2012)
6.7
Три дня и жизнь
(2019)
6.3
Боевой ангел
(2024)
Фильмография Марго Бансийон
5.5
Нарушитель медового месяца
Lune de miel avec ma mère
комедия
2025, Франция
6.2
Парижские фурии
драма, боевик, криминал
2024, Франция
6.3
Боевой ангел
драма, боевик, триллер
2024, Франция
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Мальчики по вызову
драма, комедия, мелодрама
2023, Франция
6.7
Три дня и жизнь
Trois jours et une vie
драма, криминал, триллер
2019, Франция / Бельгия
5.3
Моя бывшая подружка
Ex-Girlfriend / Ami-ami
комедия, мелодрама
2018, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
4.8
Побег из Рио
Going to Brazil
комедия, приключения
2017, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
6.8
Каин. Исключение из правил
боевик, приключения, криминал
2012, Франция
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