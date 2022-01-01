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Беатрис Де Стаэль
Беатрис Де Стаэль
Béatrice de Staël
О персоне
Фильмография
Беатрис Де Стаэль
Béatrice de Staël
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Дата рождения
6 апреля 1958
Возраст
64 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Беатрис де Стаэль
Родилась 6 апреля 1958 года. Франция.
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Фильмография Беатрис де Стаэль
Моя бывшая подружка
комедия, мелодрама
2018, Франция
5.0
Нежеланный
драма
2013, Франция
5.0
Твоя рука в моей руке
комедия, мелодрама
2012, Франция
4.0
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