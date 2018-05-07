«Моя бывшая подружка»: Рецензия Киноафиши

Двое на одного

Есть ли жизнь на Марсе? Быть или не быть? И существует ли дружба между мужчиной и женщиной? - три вопроса из категории вечных. Но если на первый ответ однажды даст наука, а на второй, в общем-то, почти сразу ответил Шекспир, то ответ на третий вопрос у каждого человека свой, исходящий из личного опыта. Причём этот ответ может ещё за жизнь поменяться несколько раз. Но никогда не станет универсальным для всех.

Так и фильм «Моя бывшая подружка» не назовёшь универсальным. Как и главного героя, сюжет пошатывает в попытках определиться, в каком же жанре рассказывать довольно типичную историю. Любителям французского фарса явно будет не доставать дурашливости. Любителям ромкомов - романтики. Любителям мелодрам - драмы. А в целом всем будет не хватать внятности. С другой стороны, эта картина настолько легка, даже если смотреть её с субтитрами, что она просто промелькнёт на экране, как любой другой сеанс выходного дня, и не оставит ничего, кроме извечного вопроса: так существует ли дружба между мужчиной и женщиной?

Кадр из фильма «Моя бывшая подружка»

Винсент - обычный современный парень лет так… до 30. У него разбито сердце, ему негде жить, но есть лучший друг - оторва Нефели, с которой не страшно (или не странно) разделить съёмную квартиру. На правах этого самого друга девушка сама толкает Винсента в объятия Жюли. А потом начинается какая-то неразбериха в духе «я подумал, что она подумает, что я подумал, что она не подумала». Где-то между делом у Винсента ещё разводятся родители, но если вы не заметите этой сюжетной линии, то едва ли что-то упустите. Потому что сам режиссёр, кажется, тоже в какой-то момент о ней забыл.

Название

«Моя бывшая подружка» изначально обречена на сравнение с классикой жанра, «Свадьбой лучшего друга». Хоть и рассказывает знакомую историю с «мужской» стороны. Исполнителя главной роли, Уилльяма Лебхила, называют новой комедийной звездой Франции. Но, как ни крути, он всё равно заложник той же системы, по которой работают все комики в этой стране. Он немножечко болван. И большинство его поступков лишены понятной усреднённому зрителю логики. Кажется, он совершает все эти нелогичные действия специально, чтобы повеселить публику (или усложнить себе жизнь, ведь просто жить скучно). Поэтому сопереживание тут отсутствует напрочь.

Кадр из фильма «Моя бывшая подружка»

Рефлексия Нефели на этом фоне выглядит куда понятнее. И именно поэтому её так легко сравнить с персонажем Джулии Робертс. Это она остаётся без лучшего друга. Это она начинает скучать. Это она пытается понять, а не любовь ли это. Это она в итоге не хочет остаться одна и без надежды. И это она способна удержать как женское, так и мужское внимание, поскольку актриса Марго Бансийон при кажущейся грубоватости и каком-то американизме (особенно на фоне типичной француженки Жюли) оказывается невероятно привлекательной девушкой. Живая, ненарочитая, с хорошей фигурой, но без лишней манерности. Зрителям хочется её пообтесать, но вместе с тем, кто не мечтает, чтобы у него был такой классный лучший друг?

Кадр из фильма «Моя бывшая подружка»

По-французски легко этот фильм обходится с темой секса. Никакого трепета и полутонов. Хотеть - это нормально, транслируют все герои. Но зато автор Виктор Сейнт Макар совершенно неумело распоряжается семейной драмой, которая, казалось бы, должна повлиять на характер главного героя, но по факту смотрится как 25-ый кадр. Плюс этой картины в том, что на примере Винсента режиссёр показывает: вам не нужно быть Кристианом Греем, чтобы заполучить себе красивую, умную, весёлую и надёжную девушку. Шансы есть у всех, даже у «немножечко болванов». Минус - в её вторичности почти во всём. Особенно это касается второстепенного персонажа в исполнении Джонатана Коэна, который, такое ощущение, пародирует всех «лучших друзей-кретинов» и персонажа Зака Галифианакиса из «Однажды в Вегасе» в частности.

Кадр из фильма «Моя бывшая подружка»

Конечно, смешно надеяться, когда покупаешь билет на французскую комедию, что она не скатится минуте на 15-ой в однотипный фарс. Но «Моя бывшая подружка» словно умоляет выдать ей кредит доверия. Своими неумелыми реверансами классике жанра. Драматическими вкраплениями. Неловкими признаниями, что у них, у французов, проблемы в любви такие же, как у всех. И даже похожим со «Свадьбой лучшего друга» финалом. (Да! Это спойлер!) Так что если у вас в кошельке завалялись лишние 300 рублей и хочется чего-то забавно-романтического, можете считать поход на этот фильм поддержкой малого французского бизнеса.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 17 мая 2018 г

Расписание и покупка билетов на фильм «Моя бывшая подружка»