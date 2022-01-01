Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Агнесс Дейн

Агнесс Дейн

Agyness Deyn
Агнесс Дейн
Агнесс Дейн Agyness Deyn
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
16 февраля 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Агнесс Дейн

Фильмография Агнесс Дейн
Пациент Зеро
Пациент Зеро
ужасы 2018, США
4.0
Её запах
Её запах
драма, мюзикл 2018, США
6.0
Титан
Титан
боевик, фантастика 2018, США / Великобритания / Испания
5.0
Песнь заката
Песнь заката
драма 2015, Великобритания
6.0
Дилер
Дилер
криминал, триллер 2012, Великобритания
5.0
Все фильмы
Related video
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Приложение киноафиши