Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Агнесс Дейн
Агнесс Дейн
Agyness Deyn
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Агнесс Дейн
Agyness Deyn
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
16 февраля 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Агнесс Дейн
Развернуть
Фильмография Агнесс Дейн
Пациент Зеро
ужасы
2018, США
4.0
Её запах
драма, мюзикл
2018, США
6.0
Титан
боевик, фантастика
2018, США / Великобритания / Испания
5.0
Песнь заката
драма
2015, Великобритания
6.0
Дилер
криминал, триллер
2012, Великобритания
5.0
Все фильмы
Related video
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп