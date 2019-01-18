Sam
Ты считаешь абсурдным любить кого-то, кто на миллионы миль отсюда?
Micah
Вовсе нет. Это древнее желание друг к другу, заложенное в нас. Воссоединить нашу изначальную природу, стремясь стать единым целым и исцелить человеческое состояние.
Sam
Что это?
Micah
Платон. Пир.
Sam
Что это значит?
Micah
Он говорит, что изначально у людей было два лица, четыре руки, четыре ноги. И они были счастливы. Целые. Но потом они осмелились бросить вызов богам, и боги наказали их, разорвав на части. Оторвали от своей второй половины. Он сказал, что каждый из нас, будучи разлучённым, всегда ищет свою половинку. Это наша природа. Но когда одна половинка встречает другую... пара теряется в восторге от любви, дружбы, близости. И один не может быть вне поля зрения другого. Видишь, дело в том, что человеческая природа изначально была единым целым. И мы были целыми. А стремление к целостности... называется любовью.