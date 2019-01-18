Sam Ты считаешь абсурдным любить кого-то, кто на миллионы миль отсюда?

Micah Вовсе нет. Это древнее желание друг к другу, заложенное в нас. Воссоединить нашу изначальную природу, стремясь стать единым целым и исцелить человеческое состояние.

Sam Что это?

Micah Платон. Пир.

Sam Что это значит?