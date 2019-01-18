Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дед Фомич» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Ио
4.8
Киноафиша Фильмы Ио
4.8

Ио

, 2019
IO
США / приключения, драма, фантастика / 18+
Постер фильма Ио
4.8

О фильме

Молодая ученая пытается возродить жизнь на Земле и встречается с мужчиной, который хочет успеть на последний космический корабль, улетающий с планеты.

В ролях

Маргарет Куэлли
Маргарет Куэлли
Sam
Энтони Маки
Энтони Маки
Micah
Дэнни Хьюстон
Дэнни Хьюстон
Henry
Том Пэйн
Том Пэйн
Elon
Emma Fitzgerald
Radio Broadcaster
Justin Jamieson
TV Broadcast Newscaster
Teagan Johnson
Boy
Режиссер Jonathan Helpert
Сценарист Клэй Джетер, Charles Spano, Will Basanta
Композитор Alex Belcher, Генри Джекман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 18 января 2019
Премьера в мире 18 января 2019
Производство Mandalay Pictures, Sunset Junction Entertainment, Untitled Entertainment
Другие названия
IO, IO - O Último na Terra, Io - Sola sulla Terra, IO: Singură pe Pământ, Sola en la Tierra, Sống Còn, Ιώ, Ио, ユピテルとイオ　地球上最後の少女, 少女救地球, 少女救地球：最後希望, IO: Last on Earth, IO: Sola en la Tierra, IO 라스트 온 어스, Destination IO

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 10 голосов
4.8 IMDb

Цитаты

Sam Ты считаешь абсурдным любить кого-то, кто на миллионы миль отсюда?
Micah Вовсе нет. Это древнее желание друг к другу, заложенное в нас. Воссоединить нашу изначальную природу, стремясь стать единым целым и исцелить человеческое состояние.
Sam Что это?
Micah Платон. Пир.
Sam Что это значит?
Micah Он говорит, что изначально у людей было два лица, четыре руки, четыре ноги. И они были счастливы. Целые. Но потом они осмелились бросить вызов богам, и боги наказали их, разорвав на части. Оторвали от своей второй половины. Он сказал, что каждый из нас, будучи разлучённым, всегда ищет свою половинку. Это наша природа. Но когда одна половинка встречает другую... пара теряется в восторге от любви, дружбы, близости. И один не может быть вне поля зрения другого. Видишь, дело в том, что человеческая природа изначально была единым целым. И мы были целыми. А стремление к целостности... называется любовью.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Ио

Титан
Титан боевик, фантастика
2018, США / Великобритания / Испания
4.0
Немой
Немой фантастика, триллер, детектив
2018, Великобритания / Германия
5.0
Открытие
Открытие мелодрама, фантастика, триллер, драма, детектив
2017, США
6.0
Орбита 9
Орбита 9 фантастика, драма, мелодрама
2016, Испания
5.0
Познать неизведанное
Познать неизведанное драма, фантастика, триллер
2016, США
4.0
Дитя человеческое
Дитя человеческое триллер, драма, приключения, фантастика
2006, Великобритания / США
7.0
Черное или белое
Черное или белое драма
2014, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Перестала жарить в муке и сухарях, когда попробовала эту панировку: хрустящая, воздушная, а готовится ровно за 1 минуту
Какое сливочное масло лучше — 72,5% или 82,5%? Секрет оказался не только во вкусе
Почему советское пиво было с осадком и жило 7 дней: дело в 4 заветных буквах и 6 цифрах
«Это же вам не лезгинка, а тест»: вспомните 6 фильмов Гайдая по кадру с танцем и попытайтесь не пуститься в пляс
Англосаксы вместо фашистов, Штирлиц – Лановой: этот советский детектив будто «слизан» с «Семнадцати мгновений», но… вышел даже раньше
До GTA VI еще 5 месяцев и 10 000 рублей – так что ловите 3 фильма не хуже игры Rockstar: №2 – чистый Vice City от Майкла Бэя
Мимо «народного» списка лучших аниме года «Поднятие уровня» пролетело, как Сон Джин-у над Парижем: позорно не попали в топ-10
Проглотите за вечер, но продолжения не дождетесь: 5 лучших мини-сериалов за последнюю пятилетку
С советского ответа «Индиане Джонсу» зрители выходили «полуживыми от страха»: фильм уникальный, но «шок для неокрепшей психики»
«Спасайся кто может», сложный тест грядет: угадайте 7 фильмов СССР по их иностранным названиям
Ты узнаешь ее из тысячи? По губам! Вспомните 6 культовых фильмов по помаде главной героини-красотки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше