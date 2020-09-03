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Представьте себе сказочный мир, где Белоснежка и Красная Шапочка оказались лучшими подругами, семь гномов — всего лишь низкорослыми жокеями на пенсии, три поросенка — далеко не милыми зверюшками, желающими просто соорудить крепкий дом, а Джек не только вырастил бобовое дерево, но и влюбился в свою соседку Золушку. Именно о судьбе известных многим с детства героев поведает Серый Волк случайной собеседнице вечером в пустом кафе. Это будут не очередные выдуманные истории на сон…