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Сказки серого волка Сказки серого волка
Киноафиша Фильмы Сказки серого волка Отзывы о мультфильме «Сказки серого волка»
Revolting Rhymes Сказки серого волка 2020 / Великобритания
7.1 Оцените
15 голосов
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Отзывы о мультфильме «Сказки серого волка»

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Представьте себе сказочный мир, где Белоснежка и Красная Шапочка оказались лучшими подругами, семь гномов — всего лишь низкорослыми жокеями на пенсии, три поросенка — далеко не милыми зверюшками, желающими просто соорудить крепкий дом, а Джек не только вырастил бобовое дерево, но и влюбился в свою соседку Золушку. Именно о судьбе известных многим с детства героев поведает Серый Волк случайной собеседнице вечером в пустом кафе. Это будут не очередные выдуманные истории на сон…

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Владимир Ивелев 3 сентября 2020, 14:09
Никогда не писал отзывы к фильмам!!! Но это полнейшее дно.
3 сентября 2020, 14:09 Ответить
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