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Берти Карвел
Берти Карвел
Bertie Carvel
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Берти Карвел
Bertie Carvel
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Дата рождения
6 сентября 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
183 см
Биография Берти Карвела
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Фильмография Берти Карвела
Сказки серого волка
анимация
2020, Великобритания
7.0
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29 сентября 2021 15:36
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