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Не оставляй меня Не оставляй меня
Киноафиша Фильмы Не оставляй меня Отзывы о фильме «Не оставляй меня»
Darling Не оставляй меня 2017 / Дания
5.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Не оставляй меня»

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Дарлинг (Даница Чурчич) возвращается на сцену театра, где начиналась ее карьера. С тех пор многое изменилось, она стала всемирно известной балериной, девочки из балетной школы вздыхают при виде своего кумира и оборачиваются ей во след. В Копенгагене она задействована в постановке «Жизели», и, конечно, ей досталась главная роль. Хореограф – ее муж Франс (Густаф Скарсгард). Они любят друг друга, а их творческий союз весьма плодотворен. Но у Ди есть секрет ‒ она мучается от болей…

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