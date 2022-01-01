Наша рецензия

Дарлинг (Даница Чурчич) возвращается на сцену театра, где начиналась ее карьера. С тех пор многое изменилось, она стала всемирно известной балериной, девочки из балетной школы вздыхают при виде своего кумира и оборачиваются ей во след. В Копенгагене она задействована в постановке «Жизели», и, конечно, ей досталась главная роль. Хореограф – ее муж Франс (Густаф Скарсгард). Они любят друг друга, а их творческий союз весьма плодотворен. Но у Ди есть секрет ‒ она мучается от болей…