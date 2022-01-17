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Биргитте Стэмозе
Биргитте Стэмозе
Birgitte Stærmose
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Биргитте Стэмозе
Birgitte Stærmose
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Дата рождения
18 октября 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Биргитте Стэмозе
Родилась 18 октября 1963 года. Оденс, Дания.
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Фильмография Биргитте Стэмозе
Не оставляй меня
драма
2017, Дания
5.0
Комната 304
драма
2011, Дания
4.0
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17 января 2022 11:09
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