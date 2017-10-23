«Не оставляй меня»: Рецензия Киноафиши

Беспощадное искусство

Дарлинг (Даница Чурчич) возвращается на сцену театра, где начиналась ее карьера. С тех пор многое изменилось, она стала всемирно известной балериной, девочки из балетной школы вздыхают при виде своего кумира и оборачиваются ей во след. В Копенгагене она задействована в постановке «Жизели», и, конечно, ей досталась главная роль. Хореограф – ее муж Франс (Густаф Скарсгард). Они любят друг друга, а их творческий союз весьма плодотворен. Но у Ди есть секрет ‒ она мучается от болей в бедре и в тайне от мужа принимает сильнодействующие средства. Правда, он вскоре перестанет находиться в неведении. На репетиции Дарлинг падает и не может самостоятельно подняться. У нее изношен хрящ и киста в кости, врачи запрещают балерине танцевать, и руководство театра не собирается закрывать глаза на состояние здоровья примы. Новую Жизель не пришлось долго искать. Место Дарлинг занимает Полли (Астрид Граруп Эльбо).

Кадр из фильма «Не оставляй меня»

В отличие от Валерия Тодоровского, Биргитте Стэмозе рассказывает не историю дружбы, взросления и первых шагов в профессии, она сосредоточилась на завершении карьеры балерины, на неизбежной необходимости искать нечто новое, менять планы в ситуации, когда жизнь долгое время была подчинена репетициям и выходам на сцену, а успех и внимание публики стали привычными. Именно этот болезненный переходный момент попадает в поле зрения датской постановщицы. Она проводит Дарлинг по вполне угадываемым кругам ада отречения от дела всей жизни и ставит на путь выбора новой профессии. И путь этот не свободен от надежд, вынужденно оставленных в прошлом, зависти к тем, у кого все еще впереди, и беспощадного стремления к совершенству.

Кадр из фильма «Не оставляй меня»

Дарлинг застревает на перепутье между преподаванием и нереализованными мечтами о более длительной карьере. В Полли, над чьей пластикой и отношением к роли она взялась поработать, прима видит себя. Она берется вытянуть девушку на новый уровень и в то же время издевается над ней ‒ грань между подготовкой к «Жизели» и психологическим подавлением в фильме стирается. Уроки от Дарлинг, а также внимание к изможденному телу, телу-инструменту, без устали тренируемому и превозмогающему боль, у Стэмозе напоминают «Одержимость» Дэмьена Шазелла. Правда, если американский режиссер больше всматривался в ученика и зависимость Эндрю (Майлз Теллер) от педагога (Дж.К. Симмонс), то его датская коллега находится ближе к наставнице, изводящей и Полли, и себя. При этом отношения между Дарлинг и молодой балериной ‒ основной нерв в фильме Стэмозе, и ему явно проигрывает конфликт в супружеской паре, в рамках которого муж, признающийся в любви к своей музе, как-то подозрительно долго находится вне кадра.

Кадр из фильма «Не оставляй меня»

Датчанка пытается спроецировать переживания Дарлинг на сюжет знаменитого балета. Между балериной, сменившей пуанты на кроссовки, и образом из постановки ее мужа устанавливается связь. Но до столь искушенного безумия, как у Даррена Аронофски в «Черном лебеде», «Не оставляй меня» не доходит. Галлюцинации заменяются проговариванием вполне очевидных вещей и акцентированием различия между балериной, вживающейся в роль, и просто натренированной танцовщицей. Тем не менее Стэмозе оставляет зазор для толкования финала фильма, допускающий как мистическую трактовку, так и довольно бытовую и даже наивную интерпретацию.

Кадр из фильма «Не оставляй меня»

Биргитте Стэмозе увлеченно разглядывает закулисье датского театра, стекла в пуантах, как и Тодоровский, постановщица избегает, но мир балета в ее фильме гораздо жестче и грязнее, чем у российского режиссера. Репетиции проходят до изнеможения – Полли тошнит не из-за фуэте на спор и под градусом, а из-за колоссальной нагрузки и нервного напряжения. Вместе с тем попытки показать, что сведение жизни исключительно к профессии ограничивает, у датчанки тонут в череде репетиций.

Елена Громова

В российском прокате с 2 ноября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Не оставляй меня»