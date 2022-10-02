В стране, которой больше нет, 2022

В ролях
Свен-Эрик Бехтольф
Prof. Grünwald
Hannah Ehrlichmann
Marina
Gabriele Völsch
Christiane
Питер Шнайдер
Klaus Schulz
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Аэльрун Гётте
Сценарист
Аэльрун Гётте
Композитор
Boris Bojadzhiev
Детали фильма
Страна
Германия
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
6 сентября 2024
Премьера в мире
2 октября 2022
Дата выхода
|6 октября 2022
|Германия
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|12
Сборы в мире
$537 812
Производство
Ziegler Film, Tobis, Babelsberg Film
Другие названия
In einem Land, das es nicht mehr gibt, In a Land That No Longer Exists, Dans un pays qui n'existe plus, In un paese che non esiste più, Maal mida enam ei ole, В стране, которой больше нет