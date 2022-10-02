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Постер фильма В стране, которой больше нет
6.4
Киноафиша Фильмы В стране, которой больше нет
6.4

В стране, которой больше нет

, 2022
In einem Land, das es nicht mehr gibt
Германия / драма / 18+
Постер фильма В стране, которой больше нет
6.4

В ролях

Марлен Бероу
Марлен Бероу
Suzie Schulz
Сабин Тамбреа
Rudi
Клаудия Михельсен
Клаудия Михельсен
Dr. Elsa Wilbrodt
Йордис Трибель
Йордис Трибель
Gisela
Давид Шюттер
Давид Шюттер
Coyote
Бернд Хёльшер
Petzke
Свен-Эрик Бехтольф
Prof. Grünwald
Hannah Ehrlichmann
Marina
Gabriele Völsch
Christiane
Питер Шнайдер
Klaus Schulz
Режиссер Аэльрун Гётте
Сценарист Аэльрун Гётте
Композитор Boris Bojadzhiev
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 6 сентября 2024
Премьера в мире 2 октября 2022
Дата выхода
6 октября 2022 Германия 12
Сборы в мире $537 812
Производство Ziegler Film, Tobis, Babelsberg Film
Другие названия
In einem Land, das es nicht mehr gibt, In a Land That No Longer Exists, Dans un pays qui n'existe plus, In un paese che non esiste più, Maal mida enam ei ole, В стране, которой больше нет

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Обновлено 12 декабря 2023

Отзывы о фильме

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