«Бремя»: Рецензия Киноафиши

Отцовская любовь сильнее смерти

В мире произошёл зомби-апокалипсис. Когда, как и почему — неважно. Важны только последствия: после укуса человек за двое суток превращается в зомби и живёт только самыми агрессивными животными инстинктами. Выжившие прячутся и добывают себе еду. Главный герой Энди (Мартин Фриман) и его семья живут в плавучем доме и стараются не контактирвать не только с людьми, но и с сушей вообще. Но однажды во время поиска вещей и продуктов жену всё-таки кусают. Прежде чем обратиться в зомби, она просит Энди обязательно спасти их дочь. Герой отправляется на поиски новой семьи для девочки, потому что и ему не удалось избежать заражения.

Кадр из фильма «Бремя»

За основу фильма малоизвестные режиссёры Бен Хоулинг и Иоланда Рамке взяли собственную одноимённую короткометражку 2013 года. Сюжет расширили, взяли на главную роль Мартина Фримана, что и привлекло внимание к картине, а заодно и немного сместили акцент финала. Но всё-таки основная идея осталась прежней — любовь отца к своему ребёнку делает его способным на любые подвиги. И здесь выбор актёра совершенно очевиден и оправдан. Фриман как никто другой умеет играть того самого «обычного человека», с которым себя может ассоциировать любой зритель. Он приятный и обаятельный, но не выглядит супергероем, способным рушить преграды. Он боится, сомневается и позволяет себе моменты слабости. И именно такой герой делает фильм чем-то особенным в десятках других историй о зомби-апокалипсисе.

Кадр из фильма «Бремя»

Любителям слэшеров и хорроров нужно понимать, что «Бремя» — картина не о зомби, а о людях. О том, как каждый справляется со сложностями. Ходячих мертвецов здесь показывают совсем мало, причём нельзя сказать, что создатели сильно вложились в грим для нежити. Зомби здесь вторичны: они создают фон, они являются причиной, но в самом действии почти не участвуют. Зато на своём пути Энди встречает совершенно разных людей. Кто-то старается помочь любому встречному, а кто-то становится более страшным и жестоким, чем зомби. Некоторые люди пытаются верить в то, что всё само исправится, нужно только подождать. И не замечают, что и они живут уже ненормально.

Кадр из фильма «Бремя»

Подачу истории и визуальный ряд можно сравнить с канадской картиной «Голодные Z». Хотя в плане атмосферы «Бремя» всё-таки проигрывает. Здесь иногда не хватает глубины. Опустошение и разруха кажутся не совсем настоящими, маловато общих планов, передающих запустение. Но всё это выступает только фоном. Основная тема концентрируется на поведении отца. Даже зная, что ему осталось недолго, он не хочет оставлять ребёнка кому попало, а ищет для неё возможность выжить. При этом отлично передано состояние полной обречённости. И встреча с многодетной семьёй ближе к концу картины доводит эти ощущения до предела, невольно заставляя задуматься — а как правильно поступить в подобной ситуации?

Кадр из фильма «Бремя»

В короткометражке финал поражал своей эмоциональностью и жестокостью. В полнометражном фильме всё выглядит немного легче, хотя и не подразумевает хэппи-энда для всех. Но всё-таки режиссёры сжалились над зрителем и сделали достойное и немного успокаивающее завершение истории. Похоже, 2018 год может стать переломным для низкобюджетных фильмов о зомби-апокалипсисе. История будто возвращается к своим истокам, когда Джордж Ромеро через сюжеты об оживших мертвецах показывал современное общество. Кроме обречённых и почти артхаусных «Голодных Z», на экраны уже вышел фильм «Третья волна зомби», где аллегорически показано расслоение общества. И вот теперь «Бремя» — история одинокого умирающего отца, который готов пожертвовать всем, чтобы спасти свою дочь. Алексей Хромов