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Лолита Шамма
Лолита Шамма
Lolita Chammah
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Лолита Шамма
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Дата рождения
1 октября 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Лолита Шамма
Родилась 1 октября 1983 года. Париж, Франция.
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Фильмография Лолита Шамма
Две матери, две дочери
драма
2017, Люксембург / Бельгия / Франция
5.0
Антон Чехов
исторический, биография
2015, Франция
6.0
Мой первый раз
драма
2012, Франция
6.0
По следам незабываемой юности
мелодрама
2010, Франция
6.0
Небесная канцелярия
комедия
2008, Франция / Бельгия
5.0
Женское дело
драма
1988, Франция
7.0
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На Новой сцене Александринского театра покажут фильм «Две матери, две дочери»
8 апреля на Новой сцене Александринского театра покажут фильм «Две матери, две дочери». Премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале в 2017 году. Главные роли в фильме
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2 апреля 2018 17:40
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