Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Лолита Шамма

Лолита Шамма

Lolita Chammah
Лолита Шамма
Лолита Шамма Lolita Chammah
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 октября 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Лолита Шамма

Родилась 1 октября 1983 года. Париж, Франция.

Фильмография Лолита Шамма
Две матери, две дочери
Две матери, две дочери
драма 2017, Люксембург / Бельгия / Франция
5.0
Антон Чехов
Антон Чехов
исторический, биография 2015, Франция
6.0
Мой первый раз
Мой первый раз
драма 2012, Франция
6.0
По следам незабываемой юности
По следам незабываемой юности
мелодрама 2010, Франция
6.0
Небесная канцелярия
Небесная канцелярия
комедия 2008, Франция / Бельгия
5.0
Женское дело
Женское дело
драма 1988, Франция
7.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
На Новой сцене Александринского театра покажут фильм «Две матери, две дочери» 8 апреля на Новой сцене Александринского театра покажут фильм «Две матери, две дочери». Премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале в 2017 году. Главные роли в фильме
Написать
2 апреля 2018 17:40
Все новости
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Приложение киноафиши