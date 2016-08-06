Ложные признания, 2016

Новый фильм Люка Бонди («Не делайте этого», «Далёкая страна») называется «Ложные признания» и берёт за основу пьесу Мариво. Картина малоизвестного швейцарского постановщика примечательна тем, что в ней снялись одни из самых узнаваемых французских актёров: Изабель Юппер («Она», «Пианистка») и Луи Гаррель («Мечтатели», «Друзья»). Также в ленте сыграли Бюль Ожье («Скромное обаяние буржуазии»), Ив Жак («И всё же Лоранс») и другие.
В центре сюжета фильма «Ложные признания» окажется несостоятельный юноша по имени Дорант. Он страстно влюблён в одну богатую вдову Араминту, однако у дяди героя другие планы на его женитьбу. Он хочет выдать племянника за компаньонку Араминты, а, в свою очередь, мать вдовы желает расширить свои аристократичиские связи, отдав дочь замуж за богатого графа Доримона. Из этого запутанного любовного многоугольника и предстоит выпутываться персонажам.
- «Ложные признания» - это первый прокатный фильм Люка Бонди за последние 12 лет
- В основе сюжета картины «Ложные признания» лежит пьеса Мариво
Легкая, остроумная, элегантная, стремительно развивающаяся история о любви в лучших французских комедийных традициях. По пьесе Мариво, увидевшей свет в XVIII веке и с тех пор многократно ставившейся на театральной сцене. В этой версии, где главные роли исполнили Изабель Юппер и Луи Гаррель, действие перенесено в современный Париж.
Прекрасный, но бедный юноша Дорант безнадежно влюблен в богатую вдову Араминту.
В то время как его дядя намерен женить племянника на Мартон, деловитой компаньонке вдовы. А мать Араминты, мечтающая о том, чтобы состоятельная дочь вошла еще и в аристократические круги, хочет выдать ее за графа Доримона…