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Ложные признания Ложные признания
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Les fausses confidences

Ложные признания, 2016

2016 / Франция
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Новый фильм Люка Бонди («Не делайте этого», «Далёкая страна») называется «Ложные признания» и берёт за основу пьесу Мариво. Картина малоизвестного швейцарского постановщика примечательна тем, что в ней снялись одни из самых узнаваемых французских актёров: Изабель Юппер («Она», «Пианистка») и Луи Гаррель («Мечтатели», «Друзья»). Также в ленте сыграли Бюль Ожье («Скромное обаяние буржуазии»), Ив Жак («И всё же Лоранс») и другие.

В центре сюжета фильма «Ложные признания» окажется несостоятельный юноша по имени Дорант. Он страстно влюблён в одну богатую вдову Араминту, однако у дяди героя другие планы на его женитьбу. Он хочет выдать племянника за компаньонку Араминты, а, в свою очередь, мать вдовы желает расширить свои аристократичиские связи, отдав дочь замуж за богатого графа Доримона. Из этого запутанного любовного многоугольника и предстоит выпутываться персонажам.

- «Ложные признания» - это первый прокатный фильм Люка Бонди за последние 12 лет

- В основе сюжета картины «Ложные признания» лежит пьеса Мариво

Легкая, остроумная, элегантная, стремительно развивающаяся история о любви в лучших французских комедийных традициях. По пьесе Мариво, увидевшей свет в XVIII веке и с тех пор многократно ставившейся на театральной сцене. В этой версии, где главные роли исполнили Изабель Юппер и Луи Гаррель, действие перенесено в современный Париж.

Прекрасный, но бедный юноша Дорант безнадежно влюблен в богатую вдову Араминту.
В то время как его дядя намерен женить племянника на Мартон, деловитой компаньонке вдовы. А мать Араминты, мечтающая о том, чтобы состоятельная дочь вошла еще и в аристократические круги, хочет выдать ее за графа Доримона…

5.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 5 января 2017
Премьера в мире 6 августа 2016
Возраст 16+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Люк Бонди
Люк Бонди
В ролях
Изабель Юппер
Изабель Юппер
Луи Гаррель
Луи Гаррель
Бюль Ожье
Бюль Ожье
Ив Жак
Ив Жак
Жан-Пьер Мало
Жан-Пьер Мало
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ложные признания 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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Наша рецензия
Одна из самых успешных пьес Пьера Карле де Шамблен де Мариво дошла до нас в виде художественного фильма, с лучшими французскими актерами в главных ролях. Очень красивый и интеллигентный юноша Дорант (Луи Гаррель) не состоятелен финансово. Он безнадежно влюблен в богатую вдову Араминту (Изабель Юппер), в то время как дядя сватает ему более выгодную партию - Мартон (Манон Комбэ). Араминта тоже не свободна, ее властная мать активно сводит ее с графом Доримоном. Синопсис явно спойлерит,…
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