Ложные признания, 2016

Новый фильм Люка Бонди («Не делайте этого», «Далёкая страна») называется «Ложные признания» и берёт за основу пьесу Мариво. Картина малоизвестного швейцарского постановщика примечательна тем, что в ней снялись одни из самых узнаваемых французских актёров: Изабель Юппер («Она», «Пианистка») и Луи Гаррель («Мечтатели», «Друзья»). Также в ленте сыграли Бюль Ожье («Скромное обаяние буржуазии»), Ив Жак («И всё же Лоранс») и другие.

В центре сюжета фильма «Ложные признания» окажется несостоятельный юноша по имени Дорант. Он страстно влюблён в одну богатую вдову Араминту, однако у дяди героя другие планы на его женитьбу. Он хочет выдать племянника за компаньонку Араминты, а, в свою очередь, мать вдовы желает расширить свои аристократичиские связи, отдав дочь замуж за богатого графа Доримона. Из этого запутанного любовного многоугольника и предстоит выпутываться персонажам.