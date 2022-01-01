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Десять лет воспитанием Альбы (Темис Повель) занималась ее бабушка по материнский линии Элизабет (Изабель Юппер). Но однажды в жизни девочки вновь появляется ее мать Кэтрин (Лолита Шамма) и изо всех сил пытается наладить отношения с дочерью, о которой она практически ничего не знает. Кэтрин уговаривает Элизабет отпустить Альбу с ней на пару часов погулять в парк. Потом она просит свою мать еще о нескольких часах, чтобы сводить дочь в кино после прогулки. В кинотеатр они, правда, не поехали.…