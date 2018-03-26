«Две матери, две дочери»: Рецензия Киноафиши
Десять лет воспитанием Альбы (Темис Повель) занималась ее бабушка по материнский линии Элизабет (Изабель Юппер). Но однажды в жизни девочки вновь появляется ее мать Кэтрин (Лолита Шамма) и изо всех сил пытается наладить отношения с дочерью, о которой она практически ничего не знает. Кэтрин уговаривает Элизабет отпустить Альбу с ней на пару часов погулять в парк. Потом она просит свою мать еще о нескольких часах, чтобы сводить дочь в кино после прогулки. В кинотеатр они, правда, не поехали. Кэтрин увозит Альбу в старый семейный коттедж и оправдывается перед Элизабет ‒ им обеим ясно, что так бы бабушка внучку матери-кукушке не отдала.
Фильм «Две матери, две дочери» Лауры Шредер примечателен уже благодаря удачно подобранному актерскому составу. Роль старшей женщины в семье исполняет Изабель Юппер, ее проблемную дочь, оставившую на попечение матери свою малютку, играет Лолита Шамма – родная дочь знаменитой актрисы. Кровное родство между исполнительницами главных ролей создает дополнительное напряжение и делает интонации киноленты о матерях и дочерях еще более интимными и выразительными.
У картины Лауры Шредер были все шансы стать едва выносимой семейной драмой, вторгающейся в личное пространство ее главных действующих лиц и выставляющей на всеобщее обозрение их тайны и переживания. Да и что еще можно ожидать от фильма, в котором мать крадет собственного ребенка и (спойлер!) под колеса автомобиля попадает собака? Каждый новый ход в сюжете «Двух матерей, двух дочерей» указывает на пропасть, где вскипает бездна человеческих страданий, срывов и трагедий. Но Шредер и сценаристка Мари Нимье играют со зрительскими ожиданиями, и это при том, что их работа полна узнаваемых клише. Лента петляет по горным дорогам, намекает на ужас, который, вполне возможно, пришлось пережить героиням фильма в прошлом, и все же удерживается на расстоянии от того, чтобы впасть в смакование отчаяния и трудностей в общении трех самых родных на свете людей.
«Две матери, две дочери» говорят не только об отношениях между матерью, некогда бросившей своего ребенка, и ее чадом, привыкшем к жизни без нее. Фильм в том числе подводит к тому, что в детях родители часто видят себя, и так как над своим прошлым они уже не властны, то во что бы то ни стало стараются подкорректировать настоящее и будущее своих отпрысков. Лаура Шредер не пытается дать однозначный ответ на вопрос, насколько их действия оправданны, и не проводит четкую границу между заботой и деспотичностью. Однако поиск свободы становится в ее фильме едва ли не главной темой. Свобода предстает в «Двух матерях, двух дочерях» как свобода от контроля со стороны родителя и как внутренняя свобода, т.е. способность признаться себе самой в собственный мечтах и желаниях и жить своей жизнью, а не идти по навязанной тропе и не видеть в близком своего злейшего врага.
При этом Лауру Шредер мало интересует обличительный пафос. Она не выносит обвинительный приговор Кэтрин, на десять лет исчезнувшей из жизни дочери. Не звучит он и в адрес бабушки девочки. В конечном счете нельзя с уверенностью сказать перегибает ли Элизабет палку в воспитании внучки или ей просто неловко при встрече с дочерью, и она несколько перестаралась, показывая Кэтрин, что и без ее участия может заботиться о ребенке. Вместо чтения нравоучений и проведения ускоренного курса материнства фильм всматривается в характеры Элизабет, Кэтрин, Альбы, то, как они ведут себя в сложившейся ситуации. И в их реакциях с недоверием и опаской, усталостью и загнанностью заявляют о себе любовь и долготерпение. Именно любовь и желание видеть счастье в глазах родного человека, затаившиеся в болезненной семейной истории, объясняют подчас вызывающее немало вопросов поведение героинь в фильме.
Громова Елена
В российском прокате с 29 марта 2018 года
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