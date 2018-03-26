«Две матери, две дочери»: Рецензия Киноафиши

Дочки-матери

Десять лет воспитанием Альбы (Темис Повель) занималась ее бабушка по материнский линии Элизабет (Изабель Юппер). Но однажды в жизни девочки вновь появляется ее мать Кэтрин (Лолита Шамма) и изо всех сил пытается наладить отношения с дочерью, о которой она практически ничего не знает. Кэтрин уговаривает Элизабет отпустить Альбу с ней на пару часов погулять в парк. Потом она просит свою мать еще о нескольких часах, чтобы сводить дочь в кино после прогулки. В кинотеатр они, правда, не поехали. Кэтрин увозит Альбу в старый семейный коттедж и оправдывается перед Элизабет ‒ им обеим ясно, что так бы бабушка внучку матери-кукушке не отдала.

Кадр из фильма «Две матери, две дочери»

Фильм «Две матери, две дочери» Лауры Шредер примечателен уже благодаря удачно подобранному актерскому составу. Роль старшей женщины в семье исполняет Изабель Юппер, ее проблемную дочь, оставившую на попечение матери свою малютку, играет Лолита Шамма – родная дочь знаменитой актрисы. Кровное родство между исполнительницами главных ролей создает дополнительное напряжение и делает интонации киноленты о матерях и дочерях еще более интимными и выразительными.

Кадр из фильма «Две матери, две дочери»

У картины Лауры Шредер были все шансы стать едва выносимой семейной драмой, вторгающейся в личное пространство ее главных действующих лиц и выставляющей на всеобщее обозрение их тайны и переживания. Да и что еще можно ожидать от фильма, в котором мать крадет собственного ребенка и (спойлер!) под колеса автомобиля попадает собака? Каждый новый ход в сюжете «Двух матерей, двух дочерей» указывает на пропасть, где вскипает бездна человеческих страданий, срывов и трагедий. Но Шредер и сценаристка Мари Нимье играют со зрительскими ожиданиями, и это при том, что их работа полна узнаваемых клише. Лента петляет по горным дорогам, намекает на ужас, который, вполне возможно, пришлось пережить героиням фильма в прошлом, и все же удерживается на расстоянии от того, чтобы впасть в смакование отчаяния и трудностей в общении трех самых родных на свете людей.

Кадр из фильма «Две матери, две дочери»

«Две матери, две дочери» говорят не только об отношениях между матерью, некогда бросившей своего ребенка, и ее чадом, привыкшем к жизни без нее. Фильм в том числе подводит к тому, что в детях родители часто видят себя, и так как над своим прошлым они уже не властны, то во что бы то ни стало стараются подкорректировать настоящее и будущее своих отпрысков. Лаура Шредер не пытается дать однозначный ответ на вопрос, насколько их действия оправданны, и не проводит четкую границу между заботой и деспотичностью. Однако поиск свободы становится в ее фильме едва ли не главной темой. Свобода предстает в «Двух матерях, двух дочерях» как свобода от контроля со стороны родителя и как внутренняя свобода, т.е. способность признаться себе самой в собственный мечтах и желаниях и жить своей жизнью, а не идти по навязанной тропе и не видеть в близком своего злейшего врага.

Кадр из фильма «Две матери, две дочери»

При этом Лауру Шредер мало интересует обличительный пафос. Она не выносит обвинительный приговор Кэтрин, на десять лет исчезнувшей из жизни дочери. Не звучит он и в адрес бабушки девочки. В конечном счете нельзя с уверенностью сказать перегибает ли Элизабет палку в воспитании внучки или ей просто неловко при встрече с дочерью, и она несколько перестаралась, показывая Кэтрин, что и без ее участия может заботиться о ребенке. Вместо чтения нравоучений и проведения ускоренного курса материнства фильм всматривается в характеры Элизабет, Кэтрин, Альбы, то, как они ведут себя в сложившейся ситуации. И в их реакциях с недоверием и опаской, усталостью и загнанностью заявляют о себе любовь и долготерпение. Именно любовь и желание видеть счастье в глазах родного человека, затаившиеся в болезненной семейной истории, объясняют подчас вызывающее немало вопросов поведение героинь в фильме.

Громова Елена

В российском прокате с 29 марта 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Две матери, две дочери»