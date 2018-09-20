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Бои без правил Бои без правил
Киноафиша Фильмы Бои без правил Отзывы о фильме «Бои без правил»
A Prayer Before Dawn Бои без правил 2017 / Франция / Великобритания
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Бои без правил»

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Наша рецензия

Тайская тюрьма – маленький ад на земле. В барак сгоняют человек семьдесят уголовников. Мебели никакой. Все спят вповалку, упираясь лбом в затылок соседа. Каждый день здесь кого-то бьют, насилуют, убивают. Кто-то вешается добровольно, кому-то могут помочь. Правда, есть каста избранных, кому живется чуть легче – это спортсмены. У тайских боксеров и барак отдельный, и режим соблюдается, и на соревнования их ввозят. Поэтому когда Билли Мур (единственный белокожий парень среди местных…

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САНСАНЫЧ XXX 20 сентября 2018, 22:55
Оценка
не советую. первый час зрителя просто скучно знакомят с бытом тюрьмы. причем под не прекращающийся поток тайской речи и бестолковое мельтешение полуголых татуированных тел. далее следует несколько отвратительно снятых боксерских поединка. только начинается самое интересное и все конец
20 сентября 2018, 22:55 Ответить
Галина Соколова 22 сентября 2018, 21:42
Оценка
Тоже не советую. Ожидала гораздо большее. Скучно. Не понравилась съемка, все очень близко и бесконечно мелькает, ничего не понятно. Реально бестолковое развитие событий, как будто взгляд со стороны.
22 сентября 2018, 21:42 Ответить
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