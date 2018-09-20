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Тайская тюрьма – маленький ад на земле. В барак сгоняют человек семьдесят уголовников. Мебели никакой. Все спят вповалку, упираясь лбом в затылок соседа. Каждый день здесь кого-то бьют, насилуют, убивают. Кто-то вешается добровольно, кому-то могут помочь. Правда, есть каста избранных, кому живется чуть легче – это спортсмены. У тайских боксеров и барак отдельный, и режим соблюдается, и на соревнования их ввозят. Поэтому когда Билли Мур (единственный белокожий парень среди местных…