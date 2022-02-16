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Джо Коул
Джо Коул
Joe Cole
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Джо Коул
Joe Cole
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Дата рождения
28 ноября 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Биография Джо Коула
Родился 28 ноября 1988 года. Лондон, Великобритания.
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Фильмография Джо Коула
Борьба со льдом
приключения, драма, исторический
2022, Исландия / Дания
6.0
Игра на выживание
драма
2020, США / Германия
5.0
Вудшок
триллер, драма
2017, США
4.0
Бои без правил
боевик
2017, Франция / Великобритания
6.0
Зеленая комната
триллер, криминал
2015, США
6.0
Опасное погружение
триллер
2015, Великобритания
6.0
Тайна в их глазах
детектив, мелодрама, драма, криминал, триллер
2015, США
7.0
Долгое падение
драма, комедия
2013, Великобритания / Германия
6.0
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Эксклюзивно для Киноафиши: Николай Костер-Вальдау и Джо Коул говорят о знаменательных ролях и новом фильме на Netflix
В рамках пресс-конференции Берлинского кинофестиваля к фильму «Борьба со льдом», который уже в начале марта выйдет на Netflix, ведущие актеры и создатели рассказали Киноафише о трудностях во время съемок, эмоциональных арках героев, а также поделились компонентами, которые для них составляют запоминающиеся роли.
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16 февраля 2022 18:18
Николай Костер-Вальдау отправляется в опасную экспедицию по Гренландии в трейлере фильма «Борьба со льдом»
Герою придется переступить через себя, чтобы выжить.
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14 января 2022 10:24
Николай Костер-Вальдау и Джо Коул сыграют в фильме Netflix о выживании в Гренландии
Картина расскажет подлинную историю, которая произошла с двумя датскими моряками в 1909 году.
Написать
19 января 2021 14:38
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