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Джо Коул

Joe Cole
Джо Коул
Джо Коул Joe Cole
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Дата рождения
28 ноября 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Биография Джо Коула

Родился 28 ноября 1988 года. Лондон, Великобритания.

Фильмография Джо Коула
Борьба со льдом
Борьба со льдом
приключения, драма, исторический 2022, Исландия / Дания
6.0
Игра на выживание
Игра на выживание
драма 2020, США / Германия
5.0
Вудшок
Вудшок
триллер, драма 2017, США
4.0
Бои без правил
Бои без правил
боевик 2017, Франция / Великобритания
6.0
Зеленая комната
Зеленая комната
триллер, криминал 2015, США
6.0
Опасное погружение
Опасное погружение
триллер 2015, Великобритания
6.0
Тайна в их глазах
Тайна в их глазах
детектив, мелодрама, драма, криминал, триллер 2015, США
7.0
Долгое падение
Долгое падение
драма, комедия 2013, Великобритания / Германия
6.0
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Эксклюзивно для Киноафиши: Николай Костер-Вальдау и Джо Коул говорят о знаменательных ролях и новом фильме на Netflix В рамках пресс-конференции Берлинского кинофестиваля к фильму «Борьба со льдом», который уже в начале марта выйдет на Netflix, ведущие актеры и создатели рассказали Киноафише о трудностях во время съемок, эмоциональных арках героев, а также поделились компонентами, которые для них составляют запоминающиеся роли.
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16 февраля 2022 18:18
Николай Костер-Вальдау отправляется в опасную экспедицию по Гренландии в трейлере фильма «Борьба со льдом» Герою придется переступить через себя, чтобы выжить. 
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14 января 2022 10:24
Николай Костер-Вальдау и Джо Коул сыграют в фильме Netflix о выживании в Гренландии Картина расскажет подлинную историю, которая произошла с двумя датскими моряками в 1909 году.
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19 января 2021 14:38
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