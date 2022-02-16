Эксклюзивно для Киноафиши: Николай Костер-Вальдау и Джо Коул говорят о знаменательных ролях и новом фильме на Netflix

В рамках пресс-конференции Берлинского кинофестиваля к фильму «Борьба со льдом», который уже в начале марта выйдет на Netflix, ведущие актеры и создатели рассказали Киноафише о трудностях во время съемок, эмоциональных арках героев, а также поделились компонентами, которые для них составляют запоминающиеся роли.