«Бои без правил»: Рецензия Киноафиши

Бокс как повод для выживания

Тайская тюрьма – маленький ад на земле. В барак сгоняют человек семьдесят уголовников. Мебели никакой. Все спят вповалку, упираясь лбом в затылок соседа. Каждый день здесь кого-то бьют, насилуют, убивают. Кто-то вешается добровольно, кому-то могут помочь. Правда, есть каста избранных, кому живется чуть легче – это спортсмены. У тайских боксеров и барак отдельный, и режим соблюдается, и на соревнования их ввозят. Поэтому когда Билли Мур (единственный белокожий парень среди местных аборигенов) получает три года за наркоту и становится жертвой этого ада, единственным его шансом хоть как-то выжить становится муай-тай.

Кадр из фильма «Бои без правил»

Если ничего не знать о фильме «Бои без правил», а судить только по названию да по синопсису, может показаться, что перед нами очередная «боксерская сага» (то есть история еще одного спортивного успеха). Это не так. «Бои без правил» (в оригинале «Предрассветная молитва») вовсе не о спорте – о тюрьме. К тому же Билли Мур – реально существующий человек, действительно отсидевший несколько лет в тюрьмах Таиланда. Как и его экранный тезка, срок он схлопотал за наркотики, во время отсидки активно тренировался, заработал титул по тайскому боксу, а, выйдя на свободу, написал книгу, ставшую бестселлером в 2014-м. По этой книге фильм, собственно, и снимали. Кстати, настоящего Билли Мура вы увидите тоже: в «Боях без правил» он появится на двадцать-тридцать секунд в роли отца героя.

Кадр из фильма «Бои без правил»

Так что весь беспредел, который будет мешать вам жевать попкорн в течение двух часов – это, по сути, зарисовка с натуры. Огромные тайцы с татуированными ягодицами, насилующие сокамерника; голые зэки, которых обыскивают на входе в тюрьму – это не художественное преувеличение, это реальность тайских тюрем. Не думайте, что режиссер Жан-Стефан Совер пытается вас шокировать: он не смакует жестокость как таковую, он просто воссоздает на экране законы сообщества, где унижение и грязь давно стали нормой, а доброта воспринимается как слабость или болезнь. Предельно жесток и ринг: бьют здесь так, что все романтичные иллюзии, позаимствованные нами из спортивных драм, от первого же удара рассыпаются в пыль.

Кадр из фильма «Бои без правил»

В результате «Бои без правил» превращаются в один из самых жестких тюремных фильмов, которые только можно представить. Он вызывающе некрасив, омерзителен, он раздражает, смотреть его дискомфортно. Сначала возникает ощущение тесноты, потом тошноты; камеру, которая большую часть времени «сидит» у актеров на плечах, так и хочется отодвинуть в сторону – чтобы быть подальше от этих склизких спин и локтей. Но если бы все было так просто! Нам не позволят увеличить дистанцию даже во время боя: оператор не отступает от средне-крупных планов – и мы оказываемся на максимально близком расстоянии от озверевших бойцов, в самом центре «махича».

Кадр из фильма «Бои без правил»

При этом, конечно, сценарные пробелы «Боев» очевидны: что за отношения у Билли с отцом, кто он, где пропадал? Как оказалась в мужском бараке девушка, в которую влюбился Билли (Джо Коул)? Как ей вообще удается выживать в этой тюрьме? – Ответов нет. Но, кажется, биографические нюансы режиссера мало интересуют – атмосфера тюремного ада ему гораздо важнее. Ведь, как говорит древняя восточная поговорка, только через ночь лежит дорога к утру. А Билли Мур к утру и свету придет. Обязательно.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 20 сентября 2018-го года

Расписание и покупка билетов на фильм «Бои без правил»