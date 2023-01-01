Не ведает, что творит: Шепелев совершает роковую ошибку с сыном от Фриске

Этот знак восточного гороскопа легко прощает обиды, но помнить будет всегда

В СССР этот мультфильм почти запретили: цензоры успокоились, когда убрали одного актера

«Не остался»: Николаев сделал признание об отъезде из России

Кумиры советских женщин мечтали завоевать эту красавицу: актриса даже в 76 лет сводит с ума

«Невероятные глаза»: необычная внешность мужа Кравец загипнотизировала россиянок

Этот голливудский актер гордится предками из России: «Сделали меня мужиком»

Тест: кем бы вы были в Голливуде?

Дочерью Догилевой оказалась известная актриса: смотреть на ее болезненную худобу — то еще испытание

Бездарно и нелепо: жену красавчика из «Татьяниного дня» призвали закрыть рот

Другие кусали локти: только одному советскому актеру удалось заработать 5500 рублей